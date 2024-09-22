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「太平頭汴坑染物祭」開跑 11個景點展出居民藍染工藝

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊說，非常樂見舉辦此次的太平頭汴坑染物祭。圖／水源地文教基金會提供
農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊說，非常樂見舉辦此次的太平頭汴坑染物祭。圖／水源地文教基金會提供

921地震後，台中市水源地文教基金會在太平頭汴坑山區推動藍染工藝，把枇杷、龍眼、荔枝、藍草等的莖、幹、葉，轉化為染料，創作出的工藝作品，屢獲過內外獎項肯定。基金會今起舉辦為期3周的「太平頭汴坑染物祭」把大型植染裝置藝術，布置在太平區的11個景點，讓國內外旅客都能看見太平頭汴坑之美。

活動在小朋友黃品涵的中提琴演奏中開始。在地東汴國小與頭汴國小學生的藍染創作也同步展出。東汴國小的學生們創作出藍染小魚，象徵著頭汴坑溪中的小魚遊動；頭汴國小的學生則透過型糊染工藝，描繪出他們在頭汴坑生活中的點滴。

11個景點分別在蝙蝠洞、百蝠橋、古農莊、長龍橋、四百年大樟樹、太平藍染工坊、東汴國小、頭汴國小、太平買菸場、觀景台，和「蟬說：山中靜靜」露營區等地，藉此推動觀光，讓國內外遊客都能看見太平頭汴坑之美。

基金會董事長葉晉玉說，染物祭以地方特色工藝「染織」作為概念主軸，透過複合媒材創作社區裝置藝術作品，以藝術的角度重新詮釋太平頭汴坑人文地景，呈現太平頭汴坑經歷921大地震後，社區居民仍持續奮鬥不懈，所創造出的社區營造和農村再生成果。

他說，染物祭以「山河繪本Earth’s Sketchbooks」為主題，融合社區特色與染織工藝，透過布料、植物染、竹子、鐵絲及回收舊衣物等材料，把室內藝術品移植至戶外，讓參觀者在漫步間欣賞在地的染織藝術。

活動除了展出藍染藝術作品，還舉辦農創市集，邀請當地小農、在地產業業者與合作夥伴展示地方產業成果。

出席的農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊說，該分署長期支持水源地文教基金會與青年工藝師返鄉，非常樂見此次舉辦太平頭汴坑染物祭，可以結合生產、生活和生態旅遊，形成地方特色活動。

為期3周的「太平頭汴坑染物祭」把大型植染裝置藝術，布置在台中市太平區的11個景點。圖／水源地文教基金會提供
為期3周的「太平頭汴坑染物祭」把大型植染裝置藝術，布置在台中市太平區的11個景點。圖／水源地文教基金會提供
為期3周的「太平頭汴坑染物祭」把大型植染裝置藝術，布置在台中市太平區的11個景點。圖／水源地文教基金會提供
為期3周的「太平頭汴坑染物祭」把大型植染裝置藝術，布置在台中市太平區的11個景點。圖／水源地文教基金會提供
台中市水源地文教基金會在太平頭汴坑山區推動藍染工藝，今起舉辦為期3周的「太平頭汴坑染物祭」。圖／水源地文教基金會提供
台中市水源地文教基金會在太平頭汴坑山區推動藍染工藝，今起舉辦為期3周的「太平頭汴坑染物祭」。圖／水源地文教基金會提供

921大地震 藍染

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