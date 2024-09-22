影／彰化乳牛節行銷國產乳 紐西蘭牛乳免關稅進口…酪農剉勒等

彰化縣政府舉辦畜產嘉年華彰化乳牛節活動，今天在福興穀倉有各式在地新鮮牛乳供大家購買，也有限量鮮乳、鮮乳小饅頭讓大家免費品嚐，褔興農會總幹事林坤宏說，明年起紐西蘭牛乳將免關稅進口，預計會對酪農業帶來衝擊，希望民眾能繼續愛用營養價值高的在地鮮乳，政府也應好好扶植畜產業，以降低酪農成本，否則好不容易建構起來的在地酪農業就太可憐了。

彰化縣政府與福興鄉農會昨天和今天一連兩天在福興穀倉舉辦「彰化乳牛節」活動，彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美出席今天行銷活動，林田富表示，乳牛節是彰化畜產嘉年華第三場，9月29日在田尾怡心園還有第四場「彰化豚肉節」，歡迎大家一起來參與。

林田富說，彰化縣乳牛畜養量超過3萬頭，年產值超過33億，生乳產量為全國第一，彰化養出來的牛一年可生產10公噸以上生乳，有「天噸牛」之稱，全台天噸牛頭數也是以彰化排第一名，今天乳牛節活動，有展示區、銷售區，還有DIY區等，也邀請鹿江詩書畫學會及崇晉書道學會，在福興穀倉辦理詩書畫聯展，讓大家也能感受彰化人文薈萃的藝術文化。

福興鄉農會總幹事林坤宏表示，彰化縣是畜牧大縣，9月舉辦畜產嘉年華，以雞、鴨、羊、豬、牛為每周不同主題，畜牧業對於彰化非常重要，前年面對美國豬進口，雖然產生危機，但也在風雨中渡過危機，明年起還要面對紐西蘭牛乳免關稅進口，在地酪農都感受到壓力，很怕被紐西蘭便宜的牛乳擊潰。

林坤宏說，現在講究淨零排放，地產地銷的牛乳最新鮮、營養價值和口感也最高，希望未來政府能落實把關產地標示，要加強扶植在地酪農業，比如補助智慧農機等降低酪農成本，加強行銷國產鮮乳，才能讓在地酪農挺住嚴峻的進口乳衝擊，化危機為轉機。

農業部農民輔導司長陳俊言表示，經營畜產業非常不簡單，從生產、環境改善及畜牧發展，農業部會大力支持，國內的農產品、乳製品都非常優質，跟國外進口做出產品區隔，相信國內產品也可以維持很好的運作。