影／彰化乳牛節行銷國產乳 紐西蘭牛乳免關稅進口…酪農剉勒等
彰化縣政府舉辦畜產嘉年華彰化乳牛節活動，今天在福興穀倉有各式在地新鮮牛乳供大家購買，也有限量鮮乳、鮮乳小饅頭讓大家免費品嚐，褔興農會總幹事林坤宏說，明年起紐西蘭牛乳將免關稅進口，預計會對酪農業帶來衝擊，希望民眾能繼續愛用營養價值高的在地鮮乳，政府也應好好扶植畜產業，以降低酪農成本，否則好不容易建構起來的在地酪農業就太可憐了。
彰化縣政府與福興鄉農會昨天和今天一連兩天在福興穀倉舉辦「彰化乳牛節」活動，彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美出席今天行銷活動，林田富表示，乳牛節是彰化畜產嘉年華第三場，9月29日在田尾怡心園還有第四場「彰化豚肉節」，歡迎大家一起來參與。
林田富說，彰化縣乳牛畜養量超過3萬頭，年產值超過33億，生乳產量為全國第一，彰化養出來的牛一年可生產10公噸以上生乳，有「天噸牛」之稱，全台天噸牛頭數也是以彰化排第一名，今天乳牛節活動，有展示區、銷售區，還有DIY區等，也邀請鹿江詩書畫學會及崇晉書道學會，在福興穀倉辦理詩書畫聯展，讓大家也能感受彰化人文薈萃的藝術文化。
福興鄉農會總幹事林坤宏表示，彰化縣是畜牧大縣，9月舉辦畜產嘉年華，以雞、鴨、羊、豬、牛為每周不同主題，畜牧業對於彰化非常重要，前年面對美國豬進口，雖然產生危機，但也在風雨中渡過危機，明年起還要面對紐西蘭牛乳免關稅進口，在地酪農都感受到壓力，很怕被紐西蘭便宜的牛乳擊潰。
林坤宏說，現在講究淨零排放，地產地銷的牛乳最新鮮、營養價值和口感也最高，希望未來政府能落實把關產地標示，要加強扶植在地酪農業，比如補助智慧農機等降低酪農成本，加強行銷國產鮮乳，才能讓在地酪農挺住嚴峻的進口乳衝擊，化危機為轉機。
農業部農民輔導司長陳俊言表示，經營畜產業非常不簡單，從生產、環境改善及畜牧發展，農業部會大力支持，國內的農產品、乳製品都非常優質，跟國外進口做出產品區隔，相信國內產品也可以維持很好的運作。
今天與會者還有立委謝衣鳯、福興鄉長蔣煙燈、二林鎮長蔡詩傑、彰化縣草食動物產業協會黃德仁理事長、彰化縣農會總幹事張建豐等地方人士，本身是酪農的黃德仁也是鹿江詩書畫學會及崇晉書道學會理事長，他配合乳牛節也號召書法名家們今天在福興穀倉現場揮亳及展出作品，黃德仁說，現在都應策略聯盟，產業也可以和文化界結合辦活動，希望能「藝起優鮮」行銷在地。
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