馬英九明年泳渡日月潭超齡盼放寬 南投縣府擬比照1機制

前總統馬英九泳渡日月潭11次，明年因年滿75歲，達泳渡年齡上限，依規定將無法參賽。他致電南投縣長許淑華，表達想再游的意願，昨又在臉書發聲，願自費保險，盼放寬年齡限制。縣府表示，研擬比照高齡駕駛人機制，細節仍待討論。

日月潭泳渡與登玉山、單車環島，被稱為台灣人必做3件事，而泳渡日月潭全程約3公里，自1983年開始舉辦，至今已41年，參加人數從最初的580人，到現在連年突破2萬人，74歲的馬英九也是泳渡愛好者，今年更是第11度挑戰成功。

馬英九於2002年首度參加日月潭泳渡52歲，游到今年已74歲，過去最佳成績1小時37分，唯隨年齡增長退步，2020年為2小時3分，今年更逼近3小時，以2小時53分完賽，但他游興不減，賽後表示，將繼續參加，游到不能游為止。

不過，日月潭泳渡活動規定8歲以上至75歲以下才能參加，馬英九明年將滿75歲，屆時恐超過年齡上限無法參賽，他上周為此致電許淑華，肯定泳渡活動，並表達想再游的意願，許淑華開心邀他明年擔任貴賓並下水領游，但馬仍想游全程。

馬英九昨透過臉書發聲，日月潭對愛好游泳的人來說，有擋不住的魅力，更已是國際知名的活動，讓國際見識到台灣人不分男女老幼，都愛好運動的風氣。可惜受限於年齡限制，包括他在內的愛好游泳者，年滿75歲以上，就不能參與活動。

他表示，根據內政部統計，2023年國人的平均壽命為80.23歲，台灣也已進入高齡化社會，因此建議放寬泳渡日月潭的年齡限制，容許超過75歲的游泳愛好者繼續報名，並強調「像我這樣願意自費較高保費參加泳渡的『泳癡』，應該不少。」

南投縣長許淑華則在馬英九的臉書貼文下回應，「感謝馬總統對南投日月潭的喜愛，您的建議我收到了，期待明年再次泳渡成功。」看似有意放寬泳渡規定。