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北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

路口標線未調整 議員：台中科技執法成罰單陷阱

中央社／ 台中22日電

台中許多路口增設科技執法設備前，相關道路標線未做調整，民眾在不直觀的道路條件下易違規，交通號誌不連貫也導致車輛回堵，議員批科技執法反成罰單陷阱，市府允檢討設施完整性。

台中市政府設置科技執法，民進黨台中市議員陳俞融今天發布新聞稿表示，台中市共有49處科技執法，其中有41處地點為路口，用於取締闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛等違規行為；不過，許多新設科技執法路口的道路標線，卻未調整。

陳俞融舉例，太原路與環中東路口缺乏漸變標線引導，直行車輛突被要求轉換到右轉車道，除違反行車直覺，恐與機車道發生車流交織，增加事故風險；大雅區神林南路與民生路口的科技執法年底將啟用，此路口未設計偏心式左轉道，導致左轉車輛恐與直行車輛發生衝突。

陳俞融提到，今年1月至8月，北區三民崇德五岔路口科技執法交通違規取締案件的前三大排行，為機車騎士未依規定兩段式左轉4722件、闖紅燈122件居次及汽車轉彎時未先駛入內、外側車道83件，除闖紅燈外另2種違規都是可靠交通標線工程改善。

市府在113年度計畫中增設27處路口科技執法，陳俞融認為，市府不應忽視根本交通工程改善，設置新的科技執法設備前，應重新審視道路標線設計，在易肇事路口，考慮交通工程改善，才能達到減少交通事故目的。

對此，市府交通局說明，警察局交通大隊基於道安事故數據分析設置科技執法路口，並檢討違規樣態是否可透過科技執法改善；交通局將持續檢討科技執法路口交通管制設施完整性，並加強宣導交通安全，未來將持續利用工程、教育、執法等方式，提升台中市交通安全。

交通事故 台中市 科技執法

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