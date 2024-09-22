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科技執法卻成「罰單陷阱」？ 台中市府：持續檢討設施完整性

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融今指出，北區三民崇德五岔路口科技執法可以靠交通標線工程改善的違規樣態。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融今指出，北區三民崇德五岔路口科技執法可以靠交通標線工程改善的違規樣態。圖／陳俞融提供

台中市議員陳俞融今指出，市區許多路口增設科技執法設備之前，相關的道路標線並未相應調整，例如增加偏心式左轉道或漸變引導標線，使得民眾在不夠直觀的道路條件下容易違規，或交通號誌不連貫，導致車輛回堵，成為名副其實的「罰單陷阱」，不僅未能有效降低交通事故，更可能增加行車風險。

交通局說，市警察局交通大隊設置科技執法路口，主要是基於道安事故數據分析，並檢討違規樣態是否可透過科技執法改善，且設置科技執法點位前，會邀集相關單位會勘。交通局將持續檢討科技執法路口交通管制設施完整性，並加強宣導交通安全，未來將持續利用工程、教育、執法等方式，提升台中市交通安全。

她說，目前41處路口科技執法，取締闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛等違規行為。以太原路和環中東路口（西往東）為例，因缺乏漸變標線引導，直行車輛突然被要求轉換到右轉車道，不僅違反行車直覺，還可能與機車道發生車流交織。

另一個即將在年底啟用的大雅區神林南路口與民生路口，也存在類似問題。該路口未設計偏心式左轉道，導致左轉車輛可能與直行車輛發生衝突。

陳俞融說，今年1月至8月，北區三民崇德五岔路口科技執法交通違規取締案件的前三大排行為，機車騎士未依規定兩段式左轉4722件、闖紅燈122件居次及汽車轉彎時未先駛入內、外側車道83件，除了闖紅燈外，其餘兩種違規都是可以靠交通標線工程改善的違規樣態，但該處科技執法設立至今，仍未看到市府有效改善。

她說，據統計，上半年前5大肇事路口中，有3處早已設置科技執法設備，其中一處文心路與崇德路口甚至今年仍發生死亡車禍，顯示科技執法並非解決交通問題的萬靈丹。未來還將再增設27處路口科技執法，平均每個路口耗資331萬元，這些都是納稅人的血汗錢，市府不應該只是一味地增加執法設備，而忽視了更為根本的交通工程改善。

交通事故 科技執法 車道

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