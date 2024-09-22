藍委廖偉翔服務處開幕爆違建 自行拆除招牌另覓他處
國民黨立委廖偉翔服務處剛舉辦開幕茶會，就遭檢舉違建；廖偉翔今天上午已請來機具拆下服務處招牌，他表示，將另尋他處，因非建物所有權人，請屋主釐清相關疑慮，配合市府辦理。
廖偉翔及國民黨台中市議員黃馨慧位於西屯區龍德路二段的聯合服務處，昨天上午舉行開幕茶會，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及中市府等官員前往慶賀；卻有公民團體檢舉服務處新址為鐵皮屋違建。
中市府都市發展局也對此表示，此建案未領有使用執照，而建物涉違建部分，已在19日以違章建築認定通知書查處新違建在案，後續將依「台中市違章建築執行原則」及相關規定列管排拆。
廖偉翔今天告訴媒體指出，自己身為公眾人物，會用高標準自我檢視，避免有違法疑慮，服務處上午已拆下招牌，開始著手規劃搬遷事宜，並將另覓其他地點設置服務處；因為自己不是建物所有權人，請屋主釐清相關疑慮，全面配合市府單位辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言