彰化縣公車駕駛短缺 5條市區路線調整、減班

因公車駕駛人力短缺，彰化縣市區公車即日起陸續調整1、2、8、13、19路5條路線班次，其中因應明道大學停招，8路不再停靠明道大學、明誠宿舍等站。

彰化縣政府交通處發布訊息指出，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，乘車客流受嚴重影響，疫後雖部分搭乘人次略有回流，但轉業駕駛員均無回任，造成「有車但沒有駕駛員」情形，各縣市都面臨市區客運駕駛缺少難題。

2路「彰化-保警-彰化火車站」路線實施路線整併減班，只行駛2路A，週日及國定假日停駛。

8路「台鐵田中站-高鐵彰化站-北斗-溪州公園」路線只保留8路A行駛；因應明道大學停招，不停靠交流道、五號仔、明道大學、溪州服務站前、明誠宿舍5站。

13路「彰化-花壇-大葉大學」、19路「彰化-二林（經國道1號）」路線也因駕駛招聘不易，即起實施減班。

此外，10月1日起，1路「彰化-台鳳社區-彰化火車站」路線首班車原為上午6時15分發車，改為6時25分，此班次繞行台鳳社區後，以2路A發車。

交通處表示，客運業者在困境下，此次調整已盡量維持尖峰時刻班次，降低對搭乘民眾影響，彰化客運與員林客運均將相關路線調整訊息公告於網路及客運場站。