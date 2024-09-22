其人其事／吳季冰成功行銷彰化北斗老廟、美食

彰化縣北斗奠安宮秘書長吳季冰不是北斗人，卻憑藉豐富商業行銷經驗，成功將老廟資訊化，還身兼北斗觀光產業促進會理事長，辦出百桌千人共享北斗美食的傲人成果，見證深耕在地的功力。

62歲吳季冰家住台北市，早年一身高級套裝到各攤販市場、有線電視推銷百貨，練就舌燦蓮花及善於溝通的本事。因緣際會改當新娘秘書，事業強心的她，有case就接，全台跑透透，選在彰化縣北斗鎮租屋當中繼站，未料因此與媽祖結緣。

吳季冰說，她和同業工作之餘學唱歌，同業轉告北斗奠安宮正為迎接大甲媽駐駕事宜找志工，她第一年在奠安宮服務台蓋紀念章，第二年祭典組需要7人座休旅車駕駛員接送奠安宮理監事，她自告奮勇當「車手」，駕車穿過兩公尺窄巷的技術，令車上理監事印象深刻。

吳季冰從此變成北斗奠安宮正式志工，因辦事和企畫能力好，被董事長陳在邀請擔任無給職秘書，協助管理宮務並負責公關。她把奠安宮當自家事業經營，對內設立資訊組推動電腦資訊化，招募北管樂團為媽祖儀仗增色，訓練禮生讓宗教典禮更莊嚴，對外禮聘企業人士出任顧問，現今顧問委員近60人。

北斗奠安宮2021年成立財團法人，吳季冰升格為有給職的秘書長，對宮務盡心盡力，把古樸的虎爺從神桌下「請」出來，開發行銷虎爺文創商品；她檢視各神殿空間，重新整理出吉位，廣邀企業主添油香「拜斗」，光是太歲斗位就從12斗增至83斗。

奠安宮董事長陳在創辦北斗觀光產業促進會，看重吳季冰的能力就交棒，去年配合縣政府彰化好食節舉辦北斗美食嘉年華，今年升級辦桌，百桌被認購一空，縣長王惠美主持開幕典禮，吳季冰看到五彩氣球從佳賓手中散開，認為幾乎以北斗為家的辛苦都值得了。