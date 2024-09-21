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公車族看過來！受司機不足影響 彰化縣5條公車路線調整及減班
彰化客運與員林客運經營彰化縣市區公車，因受司機員不足影響，今天（21日）起調整1、2、8、13、19路等路線的班次或路線，10月1日調整1路與2路的首班車。
實施路線調整及減班的公車路線如下：
●1路頭班車延後10分鐘發車，自台鳳社區返程改行駛至彰師大進德校區，並以2A路發車。
●2路僅保留行駛2A班次，原不延駛彰師大進德校區的2路主線停駛，並調整為僅週一至六行駛。
●8路僅保留彰客8A班次，原員客8路主線、員客8B延駛溪口厝班次停駛。
●13路原上課期間13班次往返減為10班次往返。
●19路僅保留員客班次行駛，彰客退出營運，原10班次往返減為6班次往返。
縣府交通處表示，此次調整，客運業者在困境之下，已盡量維持搭乘尖峰時間的班次，降低對搭乘民眾的影響。相關路線調整訊息，彰化客運與員林客運均公告於網路及客運場站，以利搭乘民眾及早因應。
交通處指出，由於疫情起，乘車客流受到嚴重影響，疫後雖部分搭乘人次略有回流，但轉業的駕駛員均無回任，造成「有車但沒有駕駛員」的情形，市區客運駕駛缺少是全國各縣市皆相同。
為協助解決大客車駕駛荒問題，公路局台中區監理所本月7日才在彰化監理站舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，邀集26家業者聯合設攤徵才，由於業者分別祭出每月4到7萬元薪資，共吸引306人參與活動與諮詢職缺，順利媒合88名投入大客車駕駛行列，但仍緩不濟急，彰化縣客運業者依然以駕駛員不足為由，調整路線及減班。
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