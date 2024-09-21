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雨炸台中！中捷中稅睦鄰 志工不畏風雨清道、淨灘
雨炸台中，台中捷運公司、台中市地方稅務局文心分局攜手環保愛社區，今偕同西屯區惠來里環保志工冒雨清掃社區巷道及周邊道路，共清運7大袋垃圾，活動結束後，中捷公司致贈紀念品給參與活動的環保志工。中捷公司說，中捷做為市民的好鄰居，積極融入社區，將續續舉辦睦鄰活動，打造宜居、優質的環境。
無獨有偶，近80名經濟部水利署第三河川分署防汛護水志工，今天上午響應「世界河川日」，冒雨在烏日區烏溪同安厝堤防淨灘，清理河川海岸廢棄物。防汛護水志工蘇秀姃說，為保護河川環境、文化與生態，今天志工們穿著雨衣，賣力淨灘，揀拾的廢棄物有寶特瓶、鐵鋁罐、保麗龍、紙張、圾袋等，其中又以寶特瓶最多。
惠來里長廖慶麟說，為配合政府登革熱孳生源清除，巡、倒、清、刷，感謝中稅及社區環保志工與捷運員工今天踴躍參與，盼透過維持社區環境街道的清潔，讓環保理念深入人心。
中稅文心分局主任陳明惠說，稅務局重視鄰里關係，也願意為維護厝邊環境盡心力，近年來陸續舉辦多場志工清淨家園社區服務活動，今天與中捷、惠來里跨域合作，參與的志工冒雨清掃，但對能作伙顧厝邊，感到溫暖與快樂。
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