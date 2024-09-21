快訊

超噁！住戶「高空拋屎」砸鄰居窗 整棟樓被迫驗DNA抓兇手

缺席同學會…「楚留香」高妙思驚傳離世 親姊證實噩耗

聽新聞
0:00 / 0:00

2024台中國際動漫博覽會 盧秀燕、長髮哥化身勇者開幕

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2024台中國際動漫博覽會今開幕，市長盧秀燕（左三）與長髮哥（右三）Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的勇者小隊成員，邀請動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。圖／中市府提供
2024台中國際動漫博覽會今開幕，市長盧秀燕（左三）與長髮哥（右三）Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的勇者小隊成員，邀請動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。圖／中市府提供

今年5月中捷隨機傷人事件見義勇為的「長髮哥」許瑞顯，因動漫「葬送的芙莉蓮」經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這樣做」爆紅。2024台中國際動漫博覽會今開幕，邀請長髮哥和市長盧秀燕Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的勇者小隊成員，邀請全國動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。

Cosplay「戰士艾冉」的盧秀燕說，台中國際動漫博覽會展期9天，歡迎漫迷參觀、盡情在園區內Cosplay展現自我。台中市有決心打造動漫之都，去年成功爭取國家漫畫博物館設址於台中西區刑務所官舍群並開幕；市府每年舉辦台中國際動漫博覽會，以及10月登場的台中國際動畫影展，市府將繼續努力辦更多活動。

盧秀燕說明，今年動漫博覽會主題是「勇鬥漫魂」，彰顯熱血動畫常出現的勇氣、友情與永不放棄的精神；長髮哥在中捷隨機傷人事件像勇者欣梅爾一樣，保護乘客安全，因此今年邀請長髮哥代言。

長髮哥說，他喜歡動畫及漫畫，也有蒐集周邊商品，但他首次Cosplay，很高興有機會與市府推廣，盼大家踴躍到現場支持。

立法院副院長江啟臣說，他15年前擔任行政院新聞局長時，創設「金漫獎」，很感動在盧秀燕爭取下，國家漫畫博物館落腳台中，相信未來有機會將「金漫獎」移師台中舉辦，讓全世界漫迷、創作者都能來台中。

新聞局長欒治誼指出，今年規畫動漫音樂會，邀請首度來台演出的「火影忍者」配樂的原班人馬、作曲家「高梨康治」及樂團「刃-yaiba-」，讓漫迷重溫熱血時刻。此外，假日有「光之美少女」聲優田野麻美見面會、動漫偶像音樂秀、動漫文創市集及動漫大師講座、姊妹市日本鳥取縣的「柯南」與「鬼太郎」快閃見面會。

新聞局說明，台中國際動漫博覽會展覽及活動全部免費，活動期間還有「記錄你的動漫時刻」，詳情請上「台中國際動漫博覽會」FB粉絲專頁查詢。

2024台中國際動漫博覽會今開幕，邀請動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。圖／中市府提供
2024台中國際動漫博覽會今開幕，邀請動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。圖／中市府提供
2024台中國際動漫博覽會今開幕，市長盧秀燕與長髮哥Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的勇者小隊成員，邀請動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。圖／中市府提供
2024台中國際動漫博覽會今開幕，市長盧秀燕與長髮哥Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的勇者小隊成員，邀請動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。圖／中市府提供
2024台中國際動漫博覽會今開幕，市長盧秀燕（右）與長髮哥（左）Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的勇者小隊成員，邀請動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。圖／中市府提供
2024台中國際動漫博覽會今開幕，市長盧秀燕（右）與長髮哥（左）Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的勇者小隊成員，邀請動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。圖／中市府提供

動畫 台中市 盧秀燕 音樂會

延伸閱讀

921埋86小時6歲童今現身！盧秀燕擁抱31歲的他 感謝國內外救災單位

陸取消34項農產免關稅 盧秀燕：兩岸降冰點中央要負責

中國大陸停止34項農產品免關稅 盧秀燕：農業區打擊大

屠宰場變公園！斥資2億 台中今喜迎首座「豬」主題公園

相關新聞

雨炸台中！公園籃球場成「泳池」驚見青蛙、蝌蚪游泳 市府回應了

台中市昨夜強降雨，大里運動公園今嚴重積水，民眾黨市議員江和樹接獲里長通報前往勘查發現，公園裡的籃球場變「泳池」，從積水撈...

2024國際學術演講會 日本建築新星平田晃久台中開講

睽違5年，TAIDD台中市室內設計裝修公會再度舉辦「國際學術演講會」，今(21)日在台中市政府集會堂隆重登場，邀請被譽為...

2024台中國際動漫博覽會 盧秀燕、長髮哥化身勇者開幕

今年5月中捷隨機傷人事件見義勇為的「長髮哥」許瑞顯，因動漫「葬送的芙莉蓮」經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這樣...

封測大廠志工拔除「綠癌」小花蔓澤蘭 中市府推除蔓收購

知名封測大廠矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加，合力拔除生態「植物殺手」小花蔓澤...

彰化婦劉美滿照顧臥床6年婆婆無怨尤 獲孝行楷模獎

彰化縣員林市公所今表揚41名孝行楷模，受獎人都舉家出席，和樂融融，談到孝順尊親屬被表揚，受獎人都說「應該做的，實在沒什麼...

冒雨也要來看台灣欒樹綠色隧道 彰化月底滿開精彩可期

彰化縣戀戀欒樹節本（9）月28日將浪漫登場，東螺溪自然生態寫生比賽今暖身，即使天公不作美在開幕式下大雨，仍有近300名親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。