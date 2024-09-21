2024台中國際動漫博覽會 盧秀燕、長髮哥化身勇者開幕

今年5月中捷隨機傷人事件見義勇為的「長髮哥」許瑞顯，因動漫「葬送的芙莉蓮」經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這樣做」爆紅。2024台中國際動漫博覽會今開幕，邀請長髮哥和市長盧秀燕Cosplay「葬送的芙莉蓮」中的勇者小隊成員，邀請全國動漫迷展開熱血與勇氣的動漫之旅。

Cosplay「戰士艾冉」的盧秀燕說，台中國際動漫博覽會展期9天，歡迎漫迷參觀、盡情在園區內Cosplay展現自我。台中市有決心打造動漫之都，去年成功爭取國家漫畫博物館設址於台中西區刑務所官舍群並開幕；市府每年舉辦台中國際動漫博覽會，以及10月登場的台中國際動畫影展，市府將繼續努力辦更多活動。

盧秀燕說明，今年動漫博覽會主題是「勇鬥漫魂」，彰顯熱血動畫常出現的勇氣、友情與永不放棄的精神；長髮哥在中捷隨機傷人事件像勇者欣梅爾一樣，保護乘客安全，因此今年邀請長髮哥代言。

長髮哥說，他喜歡動畫及漫畫，也有蒐集周邊商品，但他首次Cosplay，很高興有機會與市府推廣，盼大家踴躍到現場支持。

立法院副院長江啟臣說，他15年前擔任行政院新聞局長時，創設「金漫獎」，很感動在盧秀燕爭取下，國家漫畫博物館落腳台中，相信未來有機會將「金漫獎」移師台中舉辦，讓全世界漫迷、創作者都能來台中。

新聞局長欒治誼指出，今年規畫動漫音樂會，邀請首度來台演出的「火影忍者」配樂的原班人馬、作曲家「高梨康治」及樂團「刃-yaiba-」，讓漫迷重溫熱血時刻。此外，假日有「光之美少女」聲優田野麻美見面會、動漫偶像音樂秀、動漫文創市集及動漫大師講座、姊妹市日本鳥取縣的「柯南」與「鬼太郎」快閃見面會。

新聞局說明，台中國際動漫博覽會展覽及活動全部免費，活動期間還有「記錄你的動漫時刻」，詳情請上「台中國際動漫博覽會」FB粉絲專頁查詢。