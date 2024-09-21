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雨炸台中！公園籃球場成「泳池」驚見青蛙、蝌蚪游泳 市府回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大里運動公園今嚴重積水，民眾黨市議員江和樹發現籃球場變「泳池」，還發現青蛙，直呼太離譜了。台中市運動局回應，已啟動抽水。圖／江和樹提供
大里運動公園今嚴重積水，民眾黨市議員江和樹發現籃球場變「泳池」，還發現青蛙，直呼太離譜了。台中市運動局回應，已啟動抽水。圖／江和樹提供

台中市昨夜強降雨，大里運動公園今嚴重積水，民眾黨市議員江和樹接獲里長通報前往勘查發現，公園裡的籃球場變「泳池」，從積水撈起小蝌蚪，還發現青蛙，直呼太離譜了。台中市運動局回應，大里運動公園因強降雨積水，已啟動抽水，並加強巡檢、例行檢修。

江和樹今早到場勘查，發現不但籃球場積水嚴重，連同周邊排水溝也都積水，他調侃「這是游泳池嗎？」民眾只要雨後都不能打籃球了，呼籲相關單位要改善大里運動公園排水問題。

運動局說，昨夜持續強降雨，大里運動公園田徑場因設置位置相對較低，且與下方地下停車場共構，原有排水設計未能因應極端氣候下的驟雨現象，瞬間大雨排水不及時有積水問題，市府除緊急調派移動式抽水機外，近期已安裝三座馬達抽水設備並加速測試運轉，增加排水效率減緩積水發生，今早已啟動抽水運作，後續將加強巡檢及例行檢修，維護場地使用。

大里運動公園今嚴重積水，民眾黨市議員江和樹發現籃球場變「泳池」，還發現青蛙，直呼太離譜了。台中市運動局回應，已啟動抽水。圖／江和樹提供
大里運動公園今嚴重積水，民眾黨市議員江和樹發現籃球場變「泳池」，還發現青蛙，直呼太離譜了。台中市運動局回應，已啟動抽水。圖／江和樹提供
大里運動公園今嚴重積水，民眾黨市議員江和樹發現籃球場變「泳池」，還發現青蛙，直呼太離譜了。台中市運動局回應，已啟動抽水。圖／江和樹提供
大里運動公園今嚴重積水，民眾黨市議員江和樹發現籃球場變「泳池」，還發現青蛙，直呼太離譜了。台中市運動局回應，已啟動抽水。圖／江和樹提供

台中市 強降雨

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