封測大廠志工拔除「綠癌」小花蔓澤蘭 中市府推除蔓收購

知名封測大廠矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加，合力拔除生態「植物殺手」小花蔓澤蘭，今天共拔除480公斤，「除蔓」任務換得的資金將全數捐贈給和平國小作為課輔教育基金。

小花蔓澤蘭被國際自然保育聯盟（IUCN）列為世界百大入侵種，嚴重影響在地森林生態、經濟作物發展，多年來小花蔓澤蘭入侵台灣，需持續人工拔除，才能逐步恢復生態平衡。

矽品環安衛陳昆森經理表示，公司持續關注自然生態議題，與維護台灣豐富的在地生物多樣性，小花蔓澤蘭雖然看起來無害，但對生態造成的危害真的不容小覷，繁殖速度快的特性，短時間即導致森林生態失衡，嚴重威脅本土植物和生態系統的穩定，今天邀請同仁們動手移除外來入侵植物。

矽品志工們今天合力拔除小花蔓澤蘭，陳昆森經理表示，小花蔓澤蘭的清除難度在於其根部扎得非常深，繁殖力極強，如果不徹底拔除，很快就會重新生長，選在9月趕在種子成熟前移除減少藤蔓擴散並蔓延的機會。

人工拔除耗時費力，今天在東勢林場園區移除小花蔓澤蘭480公斤，除下來的小花蔓澤蘭，由台中市政府農業局與林業保育署台中分署全數回收，所得金額全數捐贈給和平國小作為小朋友課輔教學的補助金。

台中市農業局指出，台中市府為鼓勵市民踴躍加入清除百大入侵植物小花蔓澤蘭行列，即日起至113年12月31日止，設籍台中市的市民及合法登記有案的社區團體皆可以每公斤8元(從每公斤5元加碼3元)除蔓收購，守護原生植物共同維護生態環境。