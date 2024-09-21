快訊

晚間雨區再擴大！13縣市豪大雨狂轟 慎防積淹水

行政團隊網內互打？邱泰源爆賴總統罵彭啓明 政院回應了

雷雨影響 松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

封測大廠志工拔除「綠癌」小花蔓澤蘭 中市府推除蔓收購

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加。圖／矽品提供
矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加。圖／矽品提供

知名封測大廠矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加，合力拔除生態「植物殺手」小花蔓澤蘭，今天共拔除480公斤，「除蔓」任務換得的資金將全數捐贈給和平國小作為課輔教育基金。

小花蔓澤蘭被國際自然保育聯盟（IUCN）列為世界百大入侵種，嚴重影響在地森林生態、經濟作物發展，多年來小花蔓澤蘭入侵台灣，需持續人工拔除，才能逐步恢復生態平衡。

矽品環安衛陳昆森經理表示，公司持續關注自然生態議題，與維護台灣豐富的在地生物多樣性，小花蔓澤蘭雖然看起來無害，但對生態造成的危害真的不容小覷，繁殖速度快的特性，短時間即導致森林生態失衡，嚴重威脅本土植物和生態系統的穩定，今天邀請同仁們動手移除外來入侵植物。

矽品志工們今天合力拔除小花蔓澤蘭，陳昆森經理表示，小花蔓澤蘭的清除難度在於其根部扎得非常深，繁殖力極強，如果不徹底拔除，很快就會重新生長，選在9月趕在種子成熟前移除減少藤蔓擴散並蔓延的機會。

人工拔除耗時費力，今天在東勢林場園區移除小花蔓澤蘭480公斤，除下來的小花蔓澤蘭，由台中市政府農業局與林業保育署台中分署全數回收，所得金額全數捐贈給和平國小作為小朋友課輔教學的補助金。

台中市農業局指出，台中市府為鼓勵市民踴躍加入清除百大入侵植物小花蔓澤蘭行列，即日起至113年12月31日止，設籍台中市的市民及合法登記有案的社區團體皆可以每公斤8元(從每公斤5元加碼3元)除蔓收購，守護原生植物共同維護生態環境。

矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加。圖／矽品提供
矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加。圖／矽品提供
矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加。圖／矽品提供
矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加。圖／矽品提供

台中市 小花蔓澤蘭 志工 東勢林場

延伸閱讀

只吃一桶炸雞不夠看！食品大廠炸雞店「299元炸雞吃到飽」 鮮嫩雞腿、雞排無限吃 銅板價升級解鎖「4款炸物」飽到天靈蓋

鋼鐵大廠仙宗興詐貸案搜出槍彈 追出他以25萬轉讓被判6年半

Meta 智慧眼鏡鏈 搶新商機

打擊綠癌 花蓮小花蔓澤蘭收購價全台最高邀民眾除蔓

相關新聞

封測大廠志工拔除「綠癌」小花蔓澤蘭 中市府推除蔓收購

知名封測大廠矽品精密今天和東勢林場辦理「綠癌變綠金，矽手除蔓去」活動，400名志工參加，合力拔除生態「植物殺手」小花蔓澤...

彰化婦劉美滿照顧臥床6年婆婆無怨尤 獲孝行楷模獎

彰化縣員林市公所今表揚41名孝行楷模，受獎人都舉家出席，和樂融融，談到孝順尊親屬被表揚，受獎人都說「應該做的，實在沒什麼...

雨炸台中！公園籃球場成「泳池」驚見青蛙、蝌蚪游泳 市府回應了

台中市昨夜強降雨，大里運動公園今嚴重積水，民眾黨市議員江和樹接獲里長通報前往勘查發現，公園裡的籃球場變「泳池」，從積水撈...

冒雨也要來看台灣欒樹綠色隧道 彰化月底滿開精彩可期

彰化縣戀戀欒樹節本（9）月28日將浪漫登場，東螺溪自然生態寫生比賽今暖身，即使天公不作美在開幕式下大雨，仍有近300名親...

農糧署與中華郵政攜手 農郵i新鮮市集周末在台中

農業部農糧署與中華郵政公司合作舉辦「農郵i新鮮」市集，21日及22日在臺中草悟道B區熱鬧登場，這次邀請超過20家農民現場...

台中廢棄沙發驚見百發子彈 環保局：發現最多是這2物

台中市驚傳廢棄沙發掉出百發子彈。環保局清潔隊員昨清淨園區抬一張廢棄沙發時，意外在沙發特別沈重，拆解時，竟從裡頭掉出逾百顆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。