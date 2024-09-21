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彰化婦劉美滿照顧臥床6年婆婆無怨尤 獲孝行楷模獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所推薦到內政部的孝行楷模候選人劉美滿（披紅采者）。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市公所推薦到內政部的孝行楷模候選人劉美滿（披紅采者）。圖／員林市公所提供

彰化員林市公所今表揚41名孝行楷模，受獎人都舉家出席，和樂融融，談到孝順尊親屬被表揚，受獎人都說「應該做的，實在沒什麼。」副縣長林田富表示，我國傳統美德把孝道放在第一位，希望父母慈祥、孩子孝順維繫社會祥和。

員林市公所在皇潮鼎宴禮宴會館舉行「113年孝行楷模表揚大會」，每里推薦的孝行楷模上台受獎，比照模範父親、模範母親拍攝全家福，市民代表會主席張國良、員林區縣議員及各界士紳都到場祝福。

今年被員林市推薦到內政部孝行楷模，分別是員林市南興里民黃維祥、崙雅里民劉美滿。黃維祥年近七旬，和妻子每天對90多歲雙親晨昏定省，作為3名子女孝悌榜樣，鄰里對「阿公級」孝子稱讚不已；市公所和各界人士誇獎他孝順數十年如一日，他說「攏係應該做的，實在嘸啥米。」

崙雅里劉美滿的婆婆罹患「帕金森氏症」，臥床6年，都由劉美滿一手照顧。被里長提報為孝行楷模，她說，兩名孩子都在求學，丈夫身體不好仍努力工作養家，「男主外、女主內。」她是家庭主婦，應該承擔照顧婆婆、丈夫和孩子的責任，「做自己該做的代誌」被表揚「實在金拍勢」。

市公所主秘賴冠宇代市長游振雄主持典禮，表示市公所為弘揚「百善孝為先，家和萬事興」的孝道倫理，上個月舉辦第一屆員林市祖父母節，今表揚孝行楷模，期能提倡子女、祖孫之間的親情，其實長輩除了需要被照顧，更希望有家人陪伴，市公所舉辦活動弘揚社會正面價值，盼為家庭和諧與社會奠定穩固基石。

彰化縣員林市公所推薦到內政部的孝行楷模候選人黃維祥（披紅采者）。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市公所推薦到內政部的孝行楷模候選人黃維祥（披紅采者）。圖／員林市公所提供

員林 婆婆 彰化 祖父母節

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