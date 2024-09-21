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冒雨也要來看台灣欒樹綠色隧道 彰化月底滿開精彩可期

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺溪溪湖流域旁的台灣欒樹花苞纍纍，預計本月底滿開。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪溪湖流域旁的台灣欒樹花苞纍纍，預計本月底滿開。記者簡慧珍／攝影

彰化縣戀戀欒樹節本（9）月28日將浪漫登場，東螺溪自然生態寫生比賽今暖身，即使天公不作美在開幕式下大雨，仍有近300名親子到東螺溪生態教育園區寫生；大村鄉游姓家長表示，孩子的老師推薦值得參加，她來看環境很好，928一定再來。

溪湖鎮公所今上午9點起在欒樹公園，分成社會高中職組、國中組、國小高年級組、國小低年級組進行寫生比賽，未料小雨變大雨，親子全進到東螺溪生態教育園區，家長陪伴子女作畫，因下雨淋濕畫紙、換地方作畫等狀況，寫生延長1小時，畫作壞了也可再拿圖畫紙重畫。

大村鄉游姓家長帶一雙子女參加寫生比賽，低年級孩子筆觸天真，說「沒有想到自己畫什麼。」家長表示，老師向小朋友推薦這個比賽，還推薦東螺溪台灣欒樹綠色隧道，她帶孩子來看之後，台灣欒樹快開花了景色真的很美，環境也自然，下雨來也值得，928那天她會帶孩子再來賞花。

溪湖鎮公所和湖埔社區大學準備麻粩、米粩、甘蔗餅、豆干和冰棒等在地美食，贈送參加寫生比賽的親子，28日公布成績並布展作品，各組第一名獎金依序為社會高中職組5千元、國中組兩千元、國小高年級組和低年級組都是1500元。

湖埔社大執行長林淑玲說，東螺溪台灣欒樹目前開花三成，已開花的黃金小雨被這兩天雨水打落，在東螺溪休閒步道鋪成黃金小徑，相當美麗，若沒颱風、大雨，台灣欒樹本月底可望滿開。

彰化縣戀戀欒樹節的暖身活動東螺溪寫生比賽，約300名親子參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣戀戀欒樹節的暖身活動東螺溪寫生比賽，約300名親子參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪溪湖流域旁的台灣欒樹休閒步道鋪滿落花，民眾Cosplay拍下美照。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪溪湖流域旁的台灣欒樹休閒步道鋪滿落花，民眾Cosplay拍下美照。記者簡慧珍／攝影

彰化 溪湖鎮 親子 黃金

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