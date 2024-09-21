聽新聞
0:00 / 0:00
潮水灌進彰化塭仔港市集 民眾潦水買魚貨「補烤中秋」
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天，由於逢周六，民眾踩著海水買魚貨，形成特別的體驗，但漁民仍建議改善。縣府農業處表示，海平面上升已是趨勢，縣府研議墊高攤位，或是設置防水擋改善。
漁民黃順恆說，今年中秋節沒有連假，影響民眾烤肉活動，很多民眾利用這個周六、周日前來塭仔港買魚貨「補烤」，而且魚貨也未漲價，才湧進買魚貨人潮。
不過，很多民眾卻是穿拖鞋或赤腳潦著海水買魚貨，黃順恆說，每年中秋節適逢大潮，海水都會灌上岸，水淹魚貨攤位已見怪不怪，到今天已是第四天，潮水才逐漸退去。
黃順恆說，今年七月的凱米颱風侵襲，從山上隨洪水沖刷而下的土石，都會隨河川沖到大海，進而造成港區淤積，影響漁船進出，希望縣府能固定清淤改善。
縣議員賴清美連著幾天都到塭仔港關心，她表示，塭仔港每年逢年度大潮就海水倒灌、溢淹漁港市集，攤商做生意、消費者採買都不便，建議縣府能改善塭仔港淹水，並加強港區清淤，方便漁民作業。
縣府農業處表示，海平面上升已是趨勢，塭仔港海水溢淹漁港市集， 與大潮因素有關，很多漁港都有同樣淹水情形，縣府研議將漁港市集攤位墊高，但因攤架都已固定，要再墊高有一定難度，否則就是設置水擋改善海水灌上市集。
至於塭仔港清淤問題，則是工業局主管，會向工業局反映。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言