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潮水灌進彰化塭仔港市集 民眾潦水買魚貨「補烤中秋」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天，由於逢周六，民眾踩著海水買魚貨，形成特別的體驗。圖／賴清美提供
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天，由於逢周六，民眾踩著海水買魚貨，形成特別的體驗。圖／賴清美提供

中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天，由於逢周六，民眾踩著海水買魚貨，形成特別的體驗，但漁民仍建議改善。縣府農業處表示，海平面上升已是趨勢，縣府研議墊高攤位，或是設置防水擋改善。

漁民黃順恆說，今年中秋節沒有連假，影響民眾烤肉活動，很多民眾利用這個周六、周日前來塭仔港買魚貨「補烤」，而且魚貨也未漲價，才湧進買魚貨人潮。

不過，很多民眾卻是穿拖鞋或赤腳潦著海水買魚貨，黃順恆說，每年中秋節適逢大潮，海水都會灌上岸，水淹魚貨攤位已見怪不怪，到今天已是第四天，潮水才逐漸退去。

黃順恆說，今年七月的凱米颱風侵襲，從山上隨洪水沖刷而下的土石，都會隨河川沖到大海，進而造成港區淤積，影響漁船進出，希望縣府能固定清淤改善。

縣議員賴清美連著幾天都到塭仔港關心，她表示，塭仔港每年逢年度大潮就海水倒灌、溢淹漁港市集，攤商做生意、消費者採買都不便，建議縣府能改善塭仔港淹水，並加強港區清淤，方便漁民作業。

縣府農業處表示，海平面上升已是趨勢，塭仔港海水溢淹漁港市集， 與大潮因素有關，很多漁港都有同樣淹水情形，縣府研議將漁港市集攤位墊高，但因攤架都已固定，要再墊高有一定難度，否則就是設置水擋改善海水灌上市集。

至於塭仔港清淤問題，則是工業局主管，會向工業局反映。

中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天，由於逢周六，民眾踩著海水買魚貨，形成特別的體驗
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天，由於逢周六，民眾踩著海水買魚貨，形成特別的體驗
彰化縣議員賴清美（左）到線西鄉塭仔港關心海水灌進漁港市集問題，漁民黃順恆建議加強港區清淤。圖／賴清美提供
彰化縣議員賴清美（左）到線西鄉塭仔港關心海水灌進漁港市集問題，漁民黃順恆建議加強港區清淤。圖／賴清美提供
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天。圖／賴清美提供
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天。圖／賴清美提供
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天。圖／賴清美提供
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天。圖／賴清美提供
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天。圖／賴清美提供
中秋節期間，適逢大潮，海水灌進彰化縣線西鄉塭仔港市集，到今天已連淹4天。圖／賴清美提供

中秋節 彰化 漁民 農業處

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