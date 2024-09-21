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影／立委市議員聯合服務處今喬遷被檢舉違建 台中市府回應了
台中立委廖偉翔和中市議員黃馨慧聯合服務處搬到台中西屯區龍德路二段，今天辦遷新址茶會，新服務處是鐵皮屋建築，被檢舉是違建，台中市府表示，建築物沒有領使用執照是違建，後續將依規定列管排拆。
民意代表服務處剛搬新家就被檢舉違建，台中市府今天表示，有關中市西屯區龍德路二段這棟建物涉違建一案，都發局說明，查本案並無領有使用執照在案，其建物涉違建部分，都發局以113年9月19日中市都違字第1130202601號違章建築認定通知書查處新違建在案，後續將依「台中市違章建築執行原則」及相關規定列管排拆。
立委廖偉翔今天受訪表示，新的服務處是本來就有的建築，當初地主很友善說此處可以租用，一切依法規處理，如果有問題也會依法處理，他們會配合台中市政府；廖偉翔說，新服務處此處以前是重劃過區域，新服務處是以前的建築物。
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