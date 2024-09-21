快訊

中職／味全龍SEGA主題日928登場 來天母看音速小子

有福報！後半生最有錢的「三大生肖」 財源滾滾來、越活越顯年輕

北北基桃+「南部這裡」5縣市大雨特報！注意短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

影／立委市議員聯合服務處今喬遷被檢舉違建 台中市府回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委廖偉翔和台中市議員黃馨慧聯合服務處搬到台中西屯區龍德路二段，今天辦遷新址茶會。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔和台中市議員黃馨慧聯合服務處搬到台中西屯區龍德路二段，今天辦遷新址茶會。記者游振昇／攝影

台中立委廖偉翔和中市議員黃馨慧聯合服務處搬到台中西屯區龍德路二段，今天辦遷新址茶會，新服務處是鐵皮屋建築，被檢舉是違建台中市府表示，建築物沒有領使用執照是違建，後續將依規定列管排拆。

民意代表服務處剛搬新家就被檢舉違建，台中市府今天表示，有關中市西屯區龍德路二段這棟建物涉違建一案，都發局說明，查本案並無領有使用執照在案，其建物涉違建部分，都發局以113年9月19日中市都違字第1130202601號違章建築認定通知書查處新違建在案，後續將依「台中市違章建築執行原則」及相關規定列管排拆。

立委廖偉翔今天受訪表示，新的服務處是本來就有的建築，當初地主很友善說此處可以租用，一切依法規處理，如果有問題也會依法處理，他們會配合台中市政府；廖偉翔說，新服務處此處以前是重劃過區域，新服務處是以前的建築物。

立委廖偉翔和台中市議員黃馨慧聯合服務處搬到台中西屯區龍德路二段，今天辦遷新址茶會。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔和台中市議員黃馨慧聯合服務處搬到台中西屯區龍德路二段，今天辦遷新址茶會。記者游振昇／攝影

台中市 廖偉翔 違建

延伸閱讀

影／台上被喊台中、台南市長 江啟臣和謝龍介二人微笑道謝

違建量六都第二 高雄強拆違建「不收屋主錢」造成財政負擔

翡麗婚紗付之一矩損失至少2億元 今遭爆還是違建

藏陰謀？賴總統大法官提名人選有姚立明 王鴻薇分析背後用意

相關新聞

影／立委市議員聯合服務處今喬遷被檢舉違建 台中市府回應了

台中立委廖偉翔和中市議員黃馨慧聯合服務處搬到台中西屯區龍德路二段，今天辦遷新址茶會，新服務處是鐵皮屋建築，被檢舉是違建，...

「童、藝」時光為主題 台中大雅學童才藝成果精彩表演

台中市大雅區公所昨晚在大雅國小體育館二樓舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，以「童、藝」時光為主題，為學童提供展示...

南投建焚化爐 名間選址最適合

南投縣興建垃圾焚化爐選址昨天公布， 縣府從南投、草屯、竹山、名間、國姓、埔里6個預定地點中評估，名間鄉新民村外埔段面積7.5公頃國有地最符合條件，縣長許淑華下午也拜訪名間鄉公所、代表會、村長，爭取支持設置，希望在6年內完成興建並啟用。

「肉身餵蚊」惹民怨！台中烏日這座公園變身共融公園

台中市烏日區20多年的細鄰公8公園因樹木過於密集，蚊蠅孳生、居民抱怨到公園散步「餵蚊子」，經立委顏寬恒、市議員吳瓊華爭取...

台中聯勤招待所變身社福園區上梁 地方憂停車位不夠

台中市西區聯勤招待所荒廢逾10年，歷經三任市長，市府斥資逾8億元轉型規畫興建具有公托、兒運中心等多功能「美村綜合服務園區...

影／南投縣垃圾焚化爐選址公布 名間鄉新民村列最優先

南投縣興建垃圾焚化爐選址今天公布， 縣府從南投、草屯、竹山、名間、國姓、埔里6個預定地點中評估，名間鄉新民村外埔段面積7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。