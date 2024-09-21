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「童、藝」時光為主題 台中大雅學童才藝成果精彩表演
台中市大雅區公所昨晚在大雅國小體育館二樓舉辦「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」，以「童、藝」時光為主題，為學童提供展示才藝成果的舞台，學童們精彩表演，台下熱烈掌聲。
這項活動從4年前由立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢發起，成為大雅區受重視的年度盛事，由在地8所國小及2所國中輪流舉辦；活動整合大雅區各學校的藝術社團及舞蹈團體，展示學童的才藝成果，讓學童在比賽中獲得肯定，更讓他們在多元展能舞台上勇於展現自我，建立自信。
活動由台中市民政局和教育局提供經費補助，大雅區區長林麗蓉表示，「2024雅藝生活節暨市政宣導活動」內容豐富多彩，令人印象深刻；昨晚大雅國小國樂團、跆拳道隊、汝鎏國小戰鼓隊、上楓國小民俗體育團隊、文雅國小直笛隊、余欣舞蹈班與大明國小舞蹈團的精彩演出，贏得熱烈掌聲。
「好玩的劇團」表演人魚奇遇記兒童劇，富有教育意義，活動中有摸彩，獎品包括平板電腦、益智遊戲組「超級瑪利歐冒險大挑戰」及雙人版遙控車等。
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