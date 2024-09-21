南投建焚化爐 名間選址最適合

南投縣興建垃圾焚化爐選址昨天公布， 縣府從南投、草屯、竹山、名間、國姓、埔里6個預定地點中評估，名間鄉新民村外埔段面積7.5公頃國有地最符合條件，縣長許淑華下午也拜訪名間鄉公所、代表會、村長，爭取支持設置，希望在6年內完成興建並啟用。

名間鄉新民村國有地曾是中科四期預定地，但中科四期最後落腳在彰化縣二林。名間鄉長陳翰立則說，鄉內以農業為主，農民擔心焚化爐造成空汙影響農作物，希望縣府審慎評估，不要將新民村當成唯一選擇。

南投縣環保局長李易書昨天在縣議會臨時會報告選址結果，議長何勝豐提三原則，一是地點最適當，二是設備要環保、先進，三是足夠的回饋資源，也會要求縣府進一步報告焚化爐興建細節，並隨時監督進度。

李易書說，全國24座垃圾焚化爐營運超過20年，已陸續停止運轉，無餘裕代燒南投垃圾。全縣垃圾只能興建焚化爐處理，依據設廠條件，包括法令限制、設置面積、聯外交通、環境敏感點及土地權屬，在全縣篩選6處可能地點。

名間鄉謝姓居民說，等不到科學園區卻要蓋垃圾焚化爐，令人唏噓。新民村長陳峯江則說「科技進步，相信焚化爐可以做得比較好」「縣政府如果蓋得好就贊成，如果做不好就不支持」。

縣府表示，名間鄉新民村外埔段公有地，符合5項要件，縣府規畫興建日處理700噸垃圾規模的焚化爐，以促參法BOT模式興建營運，並對場址所在地村里提出回饋措施，每年回饋金最高1億1567萬元，其中一半發放現金，其餘包括補助廢棄物處理費、水電費、獎助學金及興建公共設施。

許淑華說，中央補助南投縣垃圾外運處理20年，將在明年到期，垃圾問題迫在眉睫，名間鄉外埔段是國有地、附近沒住家、學校，最符合設場條件，縣府也會按照環境部規範，做到防止二次汙染最高標準，成為新穎安全且效率最高的垃圾處理再生能源中心，並在確保縣民沒疑慮，取得多數鄉親支持下，從根本解決垃圾困境。