「肉身餵蚊」惹民怨！台中烏日這座公園變身共融公園

台中市烏日區20多年的細鄰公8公園因樹木過於密集，蚊蠅孳生、居民抱怨到公園散步「餵蚊子」，經立委顏寬恒、市議員吳瓊華爭取，國土署與台中市政府攜手合作斥資420萬元改善，透過疏伐雜木，打造以老榕樹為主題的共融公園，裡頭還設置森林泰山組合遊具，預計今年十月底完工。

居民陳情，烏日民權街旁的細鄰公8公園占地0.2公頃，鄰近居民常會到公園走步道，但公園樹木很多，且太過於密集，落葉多難以維護，環境髒亂，最恐怖的是蚊蠅孳生、很多到公園散步的民眾擔心因此「餵蚊子」，降低使用率。

建設局養護工程處今邀集相關單位召開施工前說明會。顏寬恒說，細鄰公8公園因樹木過於密集，造成蚊蠅孳生、環境髒亂，爭取到國土署兒童遊戲場環境設施改善計畫的經費補助，由地方及中央攜手改善，完工後將提升居民休憩空間，提供更適合民眾社交及休憩的場所。

建設局養護工程處說明，細鄰公8公園改善工程，以「自然就在社區裡」為核心理念，規畫打造以老榕樹為主題的共融公園，設置森林泰山組合遊具，有溜滑梯，彈跳床、旋轉棒，以及攀爬設施，預計將於今年十月底完工。