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內鬥雙輸？ 彰化泰和國小12名金牌游泳隊員集體出走

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市泰和國小游泳隊在今天結束的彰化縣長盃游泳比賽中，包辦男子組19金5銀5銅創下歷年來最好成績，卻傳12名優秀隊員大出走。圖／家長提供
彰化市泰和國小游泳隊在今天結束的彰化縣長盃游泳比賽中，包辦男子組19金5銀5銅創下歷年來最好成績，卻傳12名優秀隊員大出走。圖／家長提供

今天結束的彰化縣長盃游泳比賽兩天賽程，彰化市泰和國小游泳隊包辦男子組19金5銀5銅創下歷年來最好成績，卻傳出12名隊員大出走，轉校到鄰近中山國小。泰和國小泳隊會長林宏茂說，是不敵學校內鬥才集體出走，泰和國小校長盧焜煌則遺憾表示盡力挽留無效，今天重新招聘教練，不會終止游泳隊訓練。

泰和國小游泳隊是國內游泳勁旅，在12位出走的隊員中，曾仲寬曾經在全國小學游泳錦標賽中，6破大會紀錄拿到7金1 銀好成績，這次縣長盃游泳比賽當中，與哥哥曾旭陽均以懸殊差距，共獲得6面金牌。

泰和國小泳隊會長林宏茂表示，自從5月全國小學游泳錦標賽後，不斷有學校內部資料流出、黑函、各種謠言，隱涉教練群在收費、訓練、或是私德上有不當，還限縮學生訓練時間，才造成泳隊12個有實力選手大出走，其他則觀望中，或是轉闢其他泳池訓練。

泰和國小教練楊秀慧表示，八年來，帶領泰和國小泳隊從默默無名，變成比賽的常勝軍，今天是她帶泰和國小泳隊最後一天，小泳將們在縣長盃比賽中也拿下19金5銀5銅好成績，但總是有結束的一刻，這幾個月的風風雨雨、黑函不斷，對於她跟教練們的各種人身，品格攻擊，她累了，不想再解釋辯論什麼，未來會休息一陣子，至於學校泳隊未來怎訓練，交給學校新的教練，祝福他們。

泰和國小校長盧焜煌則說，學校接到檢舉函，今年九月初，依規定成立校園事件處理委員會調查，釐清事實， 但教練及部分家長不能接受，校方也盡力挽回，但無法改變他們的決定，可惜最後演成雙輸局面，令人深表遺憾，由於學生有轉校的權利，只能表示祝福 ，不過相關調查仍將持續下去。

泰和國小游泳隊原有50名隊員，如今出走12名優秀隊員，勢必重重折損泰和國小的實力。盧焜煌說，為了讓泳隊照常訓練，學校今天已重新招聘教練與救生員，並積極挽留其他隊員，有信心持續培訓，獲得好成績。

中山國小校長楊式愷說，中山國小游泳隊目前有45名隊員，由於泰和國小游泳隊轉來的12名游泳隊員，實力都十分堅強，都會全數融入校隊，希望能更提升游泳技能，為彰化縣爭光。

彰化市泰和國小游泳隊在今天結束的彰化縣長盃游泳比賽中，包辦男子組19金5銀5銅創下歷年來最好成績，卻傳12名優秀隊員大出走。圖／家長提供
彰化市泰和國小游泳隊在今天結束的彰化縣長盃游泳比賽中，包辦男子組19金5銀5銅創下歷年來最好成績，卻傳12名優秀隊員大出走。圖／家長提供

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