九九峰成為稀有植物天堂 近期發現21種受脅紅皮書物種

透過九九峰自然保留區的畫設，保存了珍貴的特殊地景與生物資源，林業署南投分署去年起委託嘉義大學進行調查後，發現，保留區內共有21種屬於受脅紅皮書物種的植物，其中包含竹柏、九九峰秋海棠、尖葉水絲梨、垂枝羊角扭等稀有的瀕危物種，目前正由森林護管人員每月皆針對稀有的指標物種進行長期的物候調查與監測。

自2023年起，為詳細了解區內的植物資源現況，南投分署委託國立嘉義大學森林暨自然資源學系團隊，進行「九九峰自然保留區森林植群及稀有植物資源調查」計畫，目前的調查結果發現，保留區範圍內的植物，共有21種屬於「2017年台灣維管束植物紅皮書名錄」中所評定的受脅紅皮書物種，其中包含竹柏、九九峰秋海棠、尖葉水絲梨、垂枝羊角扭等稀有的瀕危物種。

林業署南投分署表示，921大地震後，針對崩塌斷崖特殊地景，於2000年5月22日依據文化資產保存法，畫設了九九峰自然保留區，迄今已24年，同時對於保留區分布在南投縣國姓鄉與草屯鎮、台中市霧峰區與太平區，面積廣達1202公頃，成為自然保護區系統，嚴格禁止改變或破壞其原有自然狀態，以保存大面積，不受人為干擾的野生動植物棲息環境。

值得注意的是，垂枝羊角扭是在本保留區周遭發現命名發表的新物種，而毛瓣石楠之前的紀錄分布在中橫、谷關、八仙山、惠蓀林場一帶，而在本研究中，上述二物種皆可見於本保留區，是新發現的分布紀錄，可見此區的特殊地景及少有人為干擾，是許多稀有植物的分布熱點及避難所。