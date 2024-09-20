擔心彰化縣調查站「掉下來」 法務部長、調查局長支持遷建

法務部調查局彰化縣調查站位於彰化八卦山邊坡，一旦遇豪大雨或強震，辦公大樓可能有傾斜、倒塌或滑落的危險，繼法務部長鄭銘謙之後，調查局長陳白立今天也實地勘察，指示縣調站主任徐國楨，在未完成遷站之前，應妥善作好相關監測及因應對策。

針對縣調站位在邊坡的安全性問題，法務部長鄭銘謙本月11日也曾實地勘查，表示支持縣調站遷建案，調查局局長陳白立今天上午也視察彰化縣調查站，聽取縣調站主任徐國楨關心縣調站廳舍安全的報告。

徐國楨表示，縣調站座落於八卦山台地垂直邊坡上，辦公大樓於1990年間啟用，距離斷層帶約600公尺，為地質敏感地帶，曾分別歷經4次邊坡崩塌事件，且建物基地邊坡陡峭且無任何屏障，邊坡坡度幾乎成90度，而辦公大樓距邊坡僅約10公尺，九二一大地震時，廳舍也因位移造成龜裂以及停車場崩坍。

徐國楨說，面對極端氣候，一旦遇豪大雨或強震，縣調站辦公大樓可能有傾斜、倒塌或滑落的危險，縣站遷站計畫正由行政院審查中，另站部每年都委託高雄科技大學辦理邊坡監測系統量測，並設置3座傾斜觀測管及水位監測，若發生異常狀況，將依因應計畫進行撤離。至於擬遷建的地點，仍在尋覓中，尚未決定。