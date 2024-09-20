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清水岩溫泉露營區鬧委外營運糾紛 彰化童軍界：盼收回自營

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭清水岩露營區的自助露營區公用廁所，規格良好。圖／清水那方提供
彰化縣社頭清水岩露營區的自助露營區公用廁所，規格良好。圖／清水那方提供

彰化縣社頭清水岩溫泉露營區營運3年，一般露營區與大眾池迄今沒點交，雙方互控不是，近日又為積欠電費一事鬧得不可開交，縣政府原擬今（20日）斷電，廠商去函同意繳交電費，雙方將繼續協調。彰化縣童軍人士表示，若清水岩溫泉露營區能解約，還給童軍大露營，將是最好結局。

社頭清水岩溫泉露營區2021年10月啟用，縣府與廠商簽下11年營運合約，只有住宿帳棚區和泡腳池有溫泉，日式風格的湯屋和戶外池未開放，相關溫泉設施到現在還沒完成點交，營運廠商與縣政府對此各執一詞，連今縣政府執行斷電，雙方再度各說各話。

清水那方通知警方到場主持公道，也拒絕開門。清水那方經理張瑜珍今表示，營運初期原本每月電費5、6萬，後來因縣府代繳抄電表有誤差就再沒繳款單，突要他們繳從2022年11月至今的400萬元電費，他們拒繳金額有誤的電費，縣府將從9月20日暫停供電，並要業者自行向台電申請電表，突然的斷電和要他們拆帳棚，不就是要讓他們無法營業下去？

張瑜珍又說，清水岩溫泉露營區促參案屬於私法契約，契約內容已明確規定，根據法律，若彰化縣政府與OT廠商間存在糾紛，應依照民法透過司法程序提起訴訟，政府機關並無權跳過司法程序直接進行強制執行，縣政府若未依法律程序強行強制斷電的行為，將構成對清水那方的合法權益侵害，並可能承擔法律責任。

城觀處表示，斷電起原清水那方欠繳電費，截至113年8月電費總計478萬餘元，廠商僅繳納3次共40萬1425元即未再繳納，經多次發文要求廠商返還不當得利，並自行向台電公司申請新設電錶，廠商均置之不理，縣府為防止損失持續擴大，通知廠商今（20日）暫停供電，廠商已來函願意繳納費用，縣政府會釋出善意持續協商。

自清水岩溫泉露營區委外營運，彰化縣童軍無法再到社頭清水岩露營區，到處「流浪」舉辦全縣和全國大露營，今接獲縣政府將去斷電和查報違章，似乎與營運廠商鬧僵，童軍界人士喜形於色的表示，若清水岩溫泉露營區能重回縣政府掌控，童軍又能回去辦大露營是好事。

彰化縣社頭清水岩露營區有兩區廁所內部隔間被敲除，改裝成員工宿舍及堆放雜物。圖／縣政府提供
彰化縣社頭清水岩露營區有兩區廁所內部隔間被敲除，改裝成員工宿舍及堆放雜物。圖／縣政府提供
彰化縣社頭清水岩露營區一般露營區被堆放垃圾。圖／縣政府提供
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彰化 溫泉 露營區

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