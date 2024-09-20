彰化市9月26日發放重陽禮金 近3萬長者每人領500元

重陽節即將到來，彰化市公所訂9月26日發放重陽敬老禮金，全市共有2萬9355位70歲以上的長者可領取500元禮金，其中的41位百歲以上人瑞另有金鎖片，並訂10月19日、20日分別表揚結婚滿50年、60年、70年的夫婦。

彰化市公所表示，今年重陽節，彰化市共有2萬9355位70歲以上長者，每人可領到重陽敬老禮金500元，總計1467萬7500元，發放方式採匯款、現金雙軌並行，其中2萬1333位占72.67%，選擇採匯款方式，禮金將在9月26日前匯入各自帳戶，另8022位占27.33%選擇領取現金，自9月26日起，在各里指定地點發放。

市公所並訂10月19日上午舉行鑽石婚（結婚滿60年）及白金婚（結婚滿70年）表揚活動、10月20日舉行金婚（結婚滿50年）表揚活動。今年共有10對白金婚夫妻、133對鑽石婚夫妻、335對金婚夫妻接受表揚，肯定他們一生守護且珍惜婚姻的態度及感情，為現代年輕夫妻樹立典範。

市公所今天上午在彰化生活藝文館為重陽敬老系列活動宣傳，邀請林文漢、張起龍、吳阿柚、魏林鴛鴦等4位百歲人瑞到場，由市長林世賢逐一為他們掛上金鎖片；另有結婚滿60年鑽石婚的黃清輝與黃王秋花夫婦、廖祈章與陳幸瑜夫婦，以及結婚50年金婚的鄭江氷與童玉環夫婦、呂春和與呂梁美玉夫婦到場接受公所的祝福。