入夜後地標剪影發亮！台中這棟建築獲美2024年繆思銀獎

台中市政府都發局沙鹿檔案大樓外觀，融入了大雪山、高美溼地、台中公園、歌劇院等台中重要地標的剪影元素，並藉由太陽能自主發光LED燈具，在夜間發亮，成為當地地標建築，獲美國2024年繆思設計大獎（MUSE Design Awards) 榮獲景觀設計類的雕塑設計銀獎，讓台中市的城市美學再次站上國際舞台。

都發局長李正偉說，檔案大樓是重要的建築資料寶庫，透過藝術家的公共藝術創作，讓公家建築更富人文美學的溫度，感謝藝術家協助參與國際美學大獎，更開心能獲得獎項的肯定，市民若經過沙鹿區中山路625號，不妨駐足欣賞這個獲國際認證的藝術作品。

都發局指出，都市公共安全是政府首要任務，都發局權管全市的建築物書圖，台中為全國第二大都市，建築物迅速增加，台中市去年核准的建造執照及樓地板面積皆為六都之冠，為妥善永久保存這些建築物建照、使照書圖文件，都發局2021年在沙鹿區興建啟用沙鹿檔案大樓，做為建築圖資安全的基本資料庫。

沙鹿檔案大樓依照檔案庫房設施基準的規格設計，除取得綠建築標章，都發局透過公共藝術公開徵件，由藝術家陳凱森以具有台中意象的壁畫式藝術作品入選，陳凱森透過城市觀察及訪談，展現台中市山海屯的城鄉建築與地景風貌。