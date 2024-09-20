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老人28%...鹿谷成「最老」鄉 南投縣首建失智症專區長照大樓
鹿谷鄉不只是國內著名的凍頂烏龍茶產區，老年人口占全鄉人口比例高達28％，成為南投縣「最老」的鄉鎮；在長照需求人口快速成長下，南投縣政府斥資3億3681萬在鹿谷興建全縣首家設有失智症專區的長照機構，新址位於鹿谷鄉立圖書館旁，預定2027年初完工啟用。
縣長許淑華表示，南投縣十三鄉鎮市中，人口老化前五名依序為鹿谷、水里、中寮、魚池及集集，只有仁愛、信義、草屯及南投市老年人口未達「超高齡社會」，全縣截至今年8月止，65歲以上人口計10萬1486人，老年人口比率已達 21.4%，已成為超高齡社會。
社會及勞動處表示，特別是鹿谷鄉總人口數1萬5939 人，65歲以上人口4472人，老年人口比率達 28%，已成為全縣老年人口最高的鄉，因而選擇在鹿谷鄉正式動工第一家設有失智症專區的長照機構，將打造一座無圍牆的社區照顧平台，設計有利使用者復健空間的六層樓綜合長照大樓，1樓為A級社區整合服務中心、居家服務及日間照顧中心；住宿式長照機構2至4樓收住一般失能者84床，5樓收住失智症者 16 床，共計設置全日服務型 100 床，預定2027年初完工啟用
社勞處並指出，2024年全國65歲以上失智症人口數約35萬人，失智症盛行率約7.99%，預估2031年全國失智症人口數將逾47萬人，失智症盛行率約8.34%；屆時65歲以上失智症人口數更將近68 萬人，失智症盛行率約10%，顯示未來社區長者失智症人口數有逐年攀升趨勢；從而推估鹿谷鄉65歲以上失智症人口數可達約357人。
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