王惠美取經英國血清銀行 供彰化發展精準健康照護產業參考

彰化縣長王惠美率領考察團昨天參訪英國血清銀行自動化生物血清檢體工廠，考察全球頂尖AI智慧化創新模式時，強調可援引經驗，以民眾、產業、醫療專業及決策機構共同參與模式，在彰化萬人健檢基礎下，建構自動智慧生物大數據檢體，發展精準健康照護產業。

彰化縣長王惠美率縣府團隊與彰化醫療服務機構代表、NGO代表，參訪位在英國曼徹斯特的血清銀行自動化生物血清檢體工廠，由血清銀行副執行長馬克艾菲罕 教授以及實驗室主任莎曼珊威爾許博士帶領參觀，說明血清檢體自動化處理的完整流程，以及各項自動化輸送儲存取樣設備、雲端溫控及電力監測、基因及生物標記大數據儲存與運用平台。

衛生局指出，英國生物血清檢體中心以先進液態氮冷凍儲存設備，AI機器手臂建置了自動化工廠，將50萬參與者的2000萬份生物樣本快速進行基礎生物標記、基因分析，產出龐大極具價值及可用性的生物數據資料庫。

王惠美表示，傳統的生物血清檢體處理，高度依賴技術人員的徒手操作，既費時費力，操作精準度也受限於人類的視覺解析能力及手部動作，反觀英國生物血清檢體中心示範了AI智慧化技術應用在生物醫學上，AI智慧機器手臂能快速精準執行從辨識、取樣、分管、歸位等動作，這樣高度跨領域的整合能力，值得參考。

副執行長馬克艾菲罕教授強調，自動化生物血清檢體工廠已發展出成熟的產業合作模式，政府與慈善組織共同投資1英鎊可吸引產業投入12英鎊。數位架構與雲端平台已將生物大數據以永續的方式，提供全球科學研究與醫藥產業機構申請使用。