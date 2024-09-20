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八通關越嶺線西段 僅開放至雲龍瀑布

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
八通關越嶺線西段雲龍瀑布至觀高坪間步道，目前仍有大小坍方、倒木、路基流失，造成步道阻斷。圖／玉管處提供
八通關越嶺線西段雲龍瀑布至觀高坪間步道，目前仍有大小坍方、倒木、路基流失，造成步道阻斷。圖／玉管處提供

玉山國家公園八通關越嶺線西段是登山熱門路段，玉管巡山人員近日發現，目前雲龍瀑布至觀高路段仍有多處崩塌，阻斷通行，以八通關越嶺線西段11.6公里處，路基崩塌最嚴重，雖以讓山友可通行為原則，持續搶修，但預估10月9日前才能全部搶通。

玉山國家公園表示，受颱風凱米影響，八通關越嶺線西段雲龍瀑布至觀高坪間步道受損嚴重，數處大大小小坍方、倒木、路基流失，造成步道阻斷，已持續派員搶修，但該區段地質脆弱且近期天氣不穩，山區幾乎每天都有午後雷陣雨，維修之路困難重重，僅開放至雲龍瀑布（4公里處）。

玉管處指出，至今尚未開放八通關越嶺線西段、南二段、馬博橫斷等長程路線，原定9月底可搶通開放，因步道修護進度受天氣影響而延遲，僅開放至八通關越嶺線西段雲龍瀑布，規畫以「山友可通行原則」，預計於10月9日前完成搶通。

山友 崩塌 玉山國家公園

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