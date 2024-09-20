聽新聞
0:00 / 0:00

彰化市「七壙」古墓前路口改善 人車更安全

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府最近重新改造彰化市八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，已完成鋪面及標線標識改善，令人耳目一新，並提高整體道路交通安全環境。圖／工務處提供
彰化縣政府最近重新改造彰化市八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，已完成鋪面及標線標識改善，令人耳目一新，並提高整體道路交通安全環境。圖／工務處提供

彰化市八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口位在「七壙」古墓前，平時車流、行人多，縣府近日重新打造該路口，取消機慢車道改為分向車流，納入路口行人動線及延伸至聽竹街，改善鋪面及標線標識，提升整體道路安全，另外市公所另規畫興建「七壙遊客中心」，但7次流標，目前辦理第8次招標中。

縣府工務處長林漢斌指出，此一路口是聯接台74甲往彰化市最重要的路口，平時車流量大，也是早晨、傍晚步行者活動路線，因路口複雜，標識及標線不清，容易釀成車禍，為因應未來的發展，由縣府列入改造的行人安全路口。

林漢斌表示，此路口在設計時，地方民眾建議改以圓環方式改善，但是考量到圓環上下坡視野，加上聽竹街要有號誌，所以未採圓環設計，決定取消機慢車道，改為分向車流，納入路口行人動線及延伸至聽竹街，目前已經完成鋪面、標線標識改善。

「七壙」古墓傳說已被當地居民流傳200年歷史，過去「大家樂」簽注盛行時代，也有簽注迷前往該處「逼明牌（台語：找靈感）」，「七壙」續有整修，平時遊客泡茶聊天，周邊有三清宮步道，加上土雞城、素食餐廳林立，與自行車驛站，「七壙」已成旅遊景點。

彰化市公所規畫「七壙遊客中心」，預定興建一棟三層樓建築，隔著虎崗路與「七壙」相鄰，除餐飲服務外，也有室內外活動空間，加上環形步道設計，可遠眺八卦山、彰化市風景，總經費5425萬元，因物價上漲，至今7次流標，目前辦理第8次招標。

彰化 行人

延伸閱讀

彰化市「七壙」古墓前路口改善 人車更安全不再毛毛的

預算拉高逾200億仍乏人投標 環狀線南環段第六次流標

彰化市鬧區長安街火災後重建 縣府輔導推動自辦都更

彰化議員籲青宅勿淪為炒房標的 縣府：要讓年輕人不再追著房價 嘆無房

相關新聞

友善女性 台中新建公園增女廁占比

台中市肉品市場轉型，開闢豬事圓滿公園昨揭幕，公廁造型以豬意象設計，公廁男女廁間，比中央規定更進步，調整為1：5，使用女廁...

彰化市「七壙」古墓前路口改善 人車更安全

彰化市八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口位在「七壙」古墓前，平時車流、行人多，縣府近日重新打造該路口，取消機慢車道改為分向...

八通關越嶺線西段 僅開放至雲龍瀑布

玉山國家公園八通關越嶺線西段是登山熱門路段，玉管巡山人員近日發現，目前雲龍瀑布至觀高路段仍有多處崩塌，阻斷通行，以八通關...

清水岩溫泉露營區曾風光登場 委外業者與縣府吵翻天恐被斷電

彰化縣府委外OT民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區2021年華麗登場後，但至今湯屋及戶外池仍無法使用，縣府認為已完...

風機距民宅僅60公尺惹議 彰化大城陸域風機補正再審

環境部今天召開「彰化⼤城風場陸域風⼒發電開發計畫環境影響說明書」審查會議，本次歷經3個小時的審查後，環評委員要求開發單位...

女廁免大排長龍 盧秀燕：台中大型區域公廁男女廁間比1：5

台中市肉品市場轉型，開闢豬事圓滿公園今天揭幕。台中市長盧秀燕說，她注意到女廁大排長龍問題，公廁男女廁間比中央原本規定為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。