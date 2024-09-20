彰化市「七壙」古墓前路口改善 人車更安全

彰化市八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口位在「七壙」古墓前，平時車流、行人多，縣府近日重新打造該路口，取消機慢車道改為分向車流，納入路口行人動線及延伸至聽竹街，改善鋪面及標線標識，提升整體道路安全，另外市公所另規畫興建「七壙遊客中心」，但7次流標，目前辦理第8次招標中。

縣府工務處長林漢斌指出，此一路口是聯接台74甲往彰化市最重要的路口，平時車流量大，也是早晨、傍晚步行者活動路線，因路口複雜，標識及標線不清，容易釀成車禍，為因應未來的發展，由縣府列入改造的行人安全路口。

林漢斌表示，此路口在設計時，地方民眾建議改以圓環方式改善，但是考量到圓環上下坡視野，加上聽竹街要有號誌，所以未採圓環設計，決定取消機慢車道，改為分向車流，納入路口行人動線及延伸至聽竹街，目前已經完成鋪面、標線標識改善。

「七壙」古墓傳說已被當地居民流傳200年歷史，過去「大家樂」簽注盛行時代，也有簽注迷前往該處「逼明牌（台語：找靈感）」，「七壙」續有整修，平時遊客泡茶聊天，周邊有三清宮步道，加上土雞城、素食餐廳林立，與自行車驛站，「七壙」已成旅遊景點。

彰化市公所規畫「七壙遊客中心」，預定興建一棟三層樓建築，隔著虎崗路與「七壙」相鄰，除餐飲服務外，也有室內外活動空間，加上環形步道設計，可遠眺八卦山、彰化市風景，總經費5425萬元，因物價上漲，至今7次流標，目前辦理第8次招標。