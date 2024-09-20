友善女性 台中新建公園增女廁占比

台中市肉品市場轉型，開闢豬事圓滿公園昨揭幕，公廁造型以豬意象設計，公廁男女廁間，比中央規定更進步，調整為1：5，使用女廁不必大排長龍。市長盧秀燕表示，上任後推動男女廁間為1：4，全國跟進後，豬事圓滿公園升級，女廁占比全國最高。

中市建設局表示，市府推動陽光公廁，2019年迄今完工102處，男女廁間比都是1：4，今年推動北屯仁和福德公園、文心森林公園公廁，都採1：5推動，未來新建公園公廁都比照辦理。

台中市長盧秀燕昨參與豬事圓滿公園揭幕提到，當立委時已注意到女廁大排長龍問題，擔任市長後，中央規定是男女廁間比為1：3，她上任後調整為1：4，中央與全國各縣市也都跟進，另把坐式蹲式馬桶比改為3：2。

盧秀燕說，人潮多的台中大型公共區域，男女廁間比達1：5，包括中捷綠線沿線、鰲峰山公園、崇德殯儀館景福廳、大墩文化中心、台中客家樂活園區（樂活學習館）、正心立體停車場等。

盧秀燕提到，過去公廁蹲式多，因造價便宜、易清潔，但民眾不便使用，為友善長輩、孩童，讓市民自由選擇，上屆市長任期，即把坐式蹲式馬桶比改為3：2。

許姓女市民說，過去到風景區等公共場所，最怕女廁少，一堆人擠著排隊，即便開放女性能上男生廁所，還是會覺得尷尬，所以大型公共場合若能提高女廁數量，「真是德政」。

建設局長陳大田說，台中市針對大型公園推出美樂地公園3.0，每年優化或新建與遊具結合的遮陽設施約10至15處，陽光廁所男女廁間比達1：5，以每年約20處新建、優化新建或優化設置，盼友善女性。

桃園市去年在之前的公廁男女廁間比例為1：2，為友善女性，今年新設公廁的男女廁間比例都改以1：3為基準，另外新設不分性別友善廁所，平鎮運動公園、四維兒童公園都有，大園兒14兒童樂園的女廁則有「衛生棉貼心盒」設計。