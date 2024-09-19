這2家「台中之光」 今表揚167宗教團體、26孝行楷模

台中市民政局今舉行「宗教團體及孝行楷模表揚大會」，表彰全市26名孝行楷模的良善懿行，以及167家熱心公益、配合環保政策的宗教團體。其中財團法人台中市萬和宮及財團法人真耶穌教會台灣總會原住民教會今年度也榮獲行政院「宗教公益深耕獎」，該獎項為連十年或累計12次經內政部表揚的宗教團體，獲得中央、地方雙重肯定，堪稱照亮社會的「台中之光」。

民政局說，今年孝行楷模中，大雅區楊幸頻代夫盡孝捐肝救公公，展現無私的大愛精神，令人動容，新社區陳嘉瑞深受曾獲模範母親的陳母影響，兒孫合力尊親敬老，傳為佳話。兩人也同時榮獲今年內政部「全國孝行獎」，是當今孝行的最佳典範。

民政局長吳世瑋說，孝行楷模弘揚孝道，帶動孝悌感恩的良善風氣，並感謝宗教團體深耕地方，參與社會教化及公益慈善事業，並積極提供急難救助、獎助學金等，推廣傳承地方文化，尤其0403花蓮大地震中，台中市的宗教團體匯集逾2千萬元善款，安定人心。

吳世瑋說強調，市府推動綠色宗教政策，推廣宗教場所節能減碳，並輔導申請低碳宗教場所認證，自2019年推動低碳認證以來，鼓勵宗教場所力行「拜拜一炷香」、「紙錢集中燒」、「以功（米）代金」、使用環保禮炮車或電子鞭炮、減爐敬神明等措施，截至目前，全市有效低碳認證宗教場所共198家，尤其「紙錢集中燒」政策，更連續多年獲得全國第一。此外，全市共配備240台環保禮炮車，用於各宮廟大型活動慶典。