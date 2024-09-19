清水岩溫泉露營區曾風光登場 委外業者與縣府吵翻天恐被斷電

彰化縣府委外OT民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區2021年華麗登場後，但至今湯屋及戶外池仍無法使用，縣府認為已完成檢修，請業者點交，但業者卻認為，管線仍未修好，溫泉出水量不足，無法點交，縣府城觀處因此開罰逾二千萬元，但業者拒交罰款，並提起行政訴願，縣府又以園區內的帳棚是違建要強制拆除，將於20日斷電，溫泉露營區已有存廢危機。

彰化縣政府城觀處表示，社頭清水岩溫泉露營區總面積約11公頃，由「清水匯公司」得標營運至今三年，但營運期間因未依投資執行計畫開放生態遊憩區（含一般露營區）、及園區內違法增建組合屋及貨櫃屋、未依法進行建築物公共安全檢查申報、未依契約點交溫泉區等多項重大違約，已影響公共利益及遊客安全，經縣府多次通知未改善，依契約處以違約金累針達2080萬元，廠商均未繳納，縣府除沒入履約保證金120萬元，也已向法院提出強制執行。

清水岩溫泉區歷經三任縣長任內規劃、興建，2016年完工後，招商曾流標8次，縣府再向交通部爭取補助2億元打造「清水之森幸福東南角」露營區，前後共斥資近4億元興建，好不容易在2021年10月啟用，與廠商簽下11年營運合約，但至今相關溫泉設施未完成點交，只有住宿帳棚區和泡腳池有溫泉，日式風格的湯屋和戶外池都還未開放。

清水那方經理張瑜珍表示，園區內原定的溫泉出水量是每日153噸，但經過縣府委外修繕後目前僅有每日85噸的供水量，根本無法提供戶外池和大湯屋使用，況且湯屋已老舊損害，及管線等設備都還有瑕疵，縣府仍要求要點交，他們希望就設備瑕疵部分，可就現況點交，但需記載在點交清冊上，因為若契約期限到了，他們得把設備還給縣府，「你給我什麼，我就還你什麼」。

張瑜珍說，營運三年來，他們已投入八千萬元在設備和人事營運費上，非常努力經營，希望與地方共榮，但都仍得依現況規劃營運，若壞了、會漏的、水不夠的，不能強迫業者開放給民眾使用。

張瑜珍說，但縣府未同意讓設備瑕疵問題給專業第三方鑑定，卻以不點交、未履約違規等理由，以17條違約事項已連續開罰達1750萬元，最近又以園區內的帳棚是違建，要他們自行拆除，但住宿帳棚是開幕時就有的，本來就是營運規畫內容，若不能用，縣府為何開幕前不說？況且縣府當時說野餐及露營設施免經申請，都合法，但現在卻因他們不點交才故意刁難。

而營運初期原本每個月5、6萬的電費，張瑜珍說，後來因縣府代繳抄電表有誤差，就沒再來繳款單，最近又要他們繳400多萬元電費，否則明天要斷電和要他們拆帳棚，不就是要讓他們無法營業下去？