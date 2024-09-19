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台灣杉製蜂箱 南投林業分署推林下經濟及國產材

中央社／ 南投縣19日電

南投林業分署今天邀專家傳授部落族人以台灣杉、柳杉等國產材製作蜂箱，有別於一般使用美國日本的杉木，國產材品質佳且易得，透過人工林管理也可保護天然林不被任意砍伐。

推廣林下經濟，農業部林業及自然保育署南投分署今天辦理養蜂及蜂產品系列課程，邀「福榮蜂箱」負責人周明樟擔任講師，傳授利用國有林班生產的台灣杉、柳杉等國產材打造森林蜂的家，吸引仁愛鄉賽德克、布農部落族人踴躍參加，眾人拿起槌子一步一步釘成箱。

南投林業分署發布新聞稿表示，隨著全球氣候變遷和環境變化，蜜蜂數量大幅減少，對生態系統和農業生產造成嚴重影響，南投有豐富林業資源，森林植物多樣性高且擁有純淨無汙染環境，具提供良好品質蜜源條件，適合發展林下養蜂產業，生產蜂蜜增加部落收入。

南投分署表示，今天活動利用台灣生產的優質台灣杉、柳杉等國產材，除盼帶動木材產業促進山村經濟，也促進林地林用永續發展，更因人工林土地分區管理，提供木材滿足需求，進而保護天然林不被任意砍伐。

製作蜂箱一般使用美國、日本較便宜的杉木，使用台灣杉、柳杉主要是推廣國產材，且品質不錯、來源取得容易；南投分署長李政賢說，國產材製作蜂箱不僅為森林蜂提供安全棲所，也凝聚山村部落力量，共同守護土地自然資源、共享森林生態系服務價值。

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