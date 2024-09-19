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女廁免大排長龍 盧秀燕：台中大型區域公廁男女廁間比1：5

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，今天揭幕的豬事圓滿公園的豬意象造型廁所，符合公廁男女廁間比1比5，女廁占比全國最高。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕說，今天揭幕的豬事圓滿公園的豬意象造型廁所，符合公廁男女廁間比1比5，女廁占比全國最高。記者趙容萱／攝影

台中市肉品市場轉型，開闢事圓滿公園今天揭幕。台中市長盧秀燕說，她注意到女廁大排長龍問題，公廁男女廁間比中央原本規定為1比3，她上任後，台中市新建築調整為1比4，其他縣市、中央也跟進。台中市針對大型公共區域再提升，男女廁間比達1比5，像今天揭幕的豬事圓滿公園的豬意象造型廁所，符合男女比1比5，女廁占比全國最高。

許姓女市民說，她出門到風景區等公共場合，最怕女廁不多，一堆人都擠在門口等，即便現在開放女性也能上男生廁所，但畢竟還是擔心有人正在使用小便斗會很尷尬，所以大型公共場合若能提高女廁數量，真的是德政。

盧秀燕說，她是六都唯一女市長，從擔任立委時就已注意到女廁大排長龍問題，她擔任市長時，中央規定男女公廁廁間比為1比3，她在上一任就將台中市的公廁廁間比調整為1比4，後來全國其他縣市跟進，中央也跟進，後來台中市大型公共區域再提升，男女廁間比例達1比5，讓女廁不必大排長龍，今天開幕的豬事圓滿公園為例，占地約2公頃，來休閒的民眾很多，就嚴格執行男女廁間比1比5。

盧秀燕說明，另外，她從上一屆就帶頭規定，台中市坐式馬桶和蹲式配比3比2，這是全國少數城市這樣規定，過去公廁以蹲式多，造價便宜且易於清潔維護，但很多民眾不方便蹲，為友善長輩及孩童，且讓市民可自由選擇，這是台中市在公共施政上細膩地方，在這座公園都看得到。

盧秀燕說明，台中市有些場域人潮較多，男女廁間比例達1比5，例如台中捷運綠線沿線、鰲峰山公園、崇德殯儀館景福廳、大墩文化中心、台中客家樂活園區（樂活學習館）、正心立體停車場等。

建設局長陳大田說，台中市針對大型公園推出美樂地公園3.0，每年優化或新建與遊具結合的遮陽設施約10至15處，陽光廁所男女廁間比達1比5，並以每年約20處新建、優化新建或優化設置，盼友善女性。

台中市長盧秀燕（左三）說，今天揭幕的豬事圓滿公園的豬意象造型廁所，符合公廁男女廁間比1比5，女廁占比全國最高。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左三）說，今天揭幕的豬事圓滿公園的豬意象造型廁所，符合公廁男女廁間比1比5，女廁占比全國最高。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左二）說，今天揭幕的豬事圓滿公園的豬意象造型廁所，符合公廁男女廁間比1比5，女廁占比全國最高。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左二）說，今天揭幕的豬事圓滿公園的豬意象造型廁所，符合公廁男女廁間比1比5，女廁占比全國最高。記者趙容萱／攝影

公廁 女廁 盧秀燕

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