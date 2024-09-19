賽車展演廣告遭質疑盧秀燕個人秀 市府：依規設置
台中國際賽車展演將於28日登場，民進黨台中市議員陳淑華今天質疑，相關廣告都成為台中市長盧秀燕個人包裝秀。市府表示，符合政府公益性活動可依規設置。
陳淑華接到民眾反映，盧秀燕不但把市府資源用好用滿，還用超多，以台中國際賽車展演活動為例，什麼廣告都要上，連台中國際會展中心工地也要懸掛大型「盧」的大頭廣告，做盧秀燕個人包裝秀，實在是花市府公帑到無所不用其極。
陳淑華質疑說，台中國際會展中心原本預定2022年完工，現在不但工期延宕至少3年，預算還從58億元追加到75億元，再追加到89億元，盧秀燕不思檢討，一天到晚只想到花公帑包裝自己。
民進黨台中市議員周永鴻則說，市府團隊採雙標，要求賽車展演活動的地點市政路，沿線工地拆除廣告，卻在建築工地上掛上Red Bull賽車展演的宣傳，為何市府要做的都可以，百姓要做的都不可以。
台中市政府都發局澄清，為防範颱風來襲造成廣告物傾倒或掉落等公安事件，都發局每年均於颱風季前（7到9月）啟動例行性巡查作業，並針對危險竹架廣告物及隨意披掛的帆布廣告，依建築法及相關規定辦理拆除作業。
都發局表示，這次巡查與清除危險及違規廣告物範圍，除了賽道沿線影響市容的廣告物外，拆除作業範圍主要以黎明路、龍富路及龍德路為主，並非僅針對這次賽事區內的市政路沿線。
有關台中市建築工地設置賽車廣告帆布，都發局指出，這次市府與中華民國文化休閒運動協會共同主辦的賽車展演活動，有助帶動在地運動產業、觀光及消費等效益，依據「台中市建築物施工管制辦法」規定，符合政府公益性活動可依規設置。
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