光田醫院向上新院區年底啟用 智慧系統一鍵可看住院訊息

智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA），今天在光田綜合醫院舉辦「智慧顯示產業跨域合作成果展」，光田醫院向上新院區今年底將啟用，智慧顯示系統一鍵可看住院訊息，從門診到病房都導入彩色電子紙門診報到系統、彩色電子紙衛教看板與智慧床邊系統，提供患者即時衛教資訊。

由SDIA智慧醫療召集人元太科技攜手振曜科技、瑞訊智能及達運精密，共同打造智慧醫療與智慧育樂跨域解決方案，為即將正式營運的光田綜合醫院向上院區建立永續智慧醫院範例。

智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)」民國110年成立，推動國內顯示產業跨域攜手合作，今天成果展呈現我國顯示產業跨域合作交流的能量，透過我國顯示科技與智慧醫療產業的聯手，共同打造永續發展的智慧醫療典範場域。

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，光田綜合醫院深耕中部海線一帶已超過百年歷史，現正致力加速邁向綠色智慧醫院，期望能引領地區醫療機構全力推動永續醫療；他說光田醫院向上新院區將於年底正式啟用，新院區攜手智慧顯示產業廠商，從門診至病房分別導入彩色電子紙門診報到系統、彩色電子紙衛教看板與智慧床邊系統，提供患者即時的衛教資訊，滿足住院期間的育樂需求。

門診區導入彩色電子紙門診報到系統，應用大尺寸E Ink Kaleido™ 3彩色印刷式電子紙技術取代傳統報到系統，相較於傳統顯示螢幕，維持畫面不耗電特色，可大幅降低功耗，也可在休診期間切換顯示資訊，提供衛教資訊服務。

彩色電子紙衛教看板以32吋Spectra™ 6電子紙看板取代傳統紙張衛教海報，提供患者即時資訊，未開診時也能藉由AI雲端因應節慶生成不同圖片，將診間等候區作為數位藝廊展示。

藥房領藥區的13.3吋的移動式電子紙看板，不需連接電源線可自由擺放，藉由提供整合軟硬體設備及資訊顯示系統的服務，讓電子紙可因應不同需求播放多種媒體格式，也能透過無線網路即時傳送，可快速且高效即時更新顯示內容，結合紅絨柱擺放可即時協助現場人員因應排隊情形指引動線，減輕醫護及行政團隊的工作負荷，也整合AI翻譯，提供多語種用藥說明，提供不同語言背景的照護者能更加正確瞭解用藥資訊。