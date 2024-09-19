光田醫院向上新院區年底啟用 智慧系統一鍵可看住院訊息
智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA），今天在光田綜合醫院舉辦「智慧顯示產業跨域合作成果展」，光田醫院向上新院區今年底將啟用，智慧顯示系統一鍵可看住院訊息，從門診到病房都導入彩色電子紙門診報到系統、彩色電子紙衛教看板與智慧床邊系統，提供患者即時衛教資訊。
由SDIA智慧醫療召集人元太科技攜手振曜科技、瑞訊智能及達運精密，共同打造智慧醫療與智慧育樂跨域解決方案，為即將正式營運的光田綜合醫院向上院區建立永續智慧醫院範例。
智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)」民國110年成立，推動國內顯示產業跨域攜手合作，今天成果展呈現我國顯示產業跨域合作交流的能量，透過我國顯示科技與智慧醫療產業的聯手，共同打造永續發展的智慧醫療典範場域。
光田綜合醫院總院長王乃弘表示，光田綜合醫院深耕中部海線一帶已超過百年歷史，現正致力加速邁向綠色智慧醫院，期望能引領地區醫療機構全力推動永續醫療；他說光田醫院向上新院區將於年底正式啟用，新院區攜手智慧顯示產業廠商，從門診至病房分別導入彩色電子紙門診報到系統、彩色電子紙衛教看板與智慧床邊系統，提供患者即時的衛教資訊，滿足住院期間的育樂需求。
門診區導入彩色電子紙門診報到系統，應用大尺寸E Ink Kaleido™ 3彩色印刷式電子紙技術取代傳統報到系統，相較於傳統顯示螢幕，維持畫面不耗電特色，可大幅降低功耗，也可在休診期間切換顯示資訊，提供衛教資訊服務。
彩色電子紙衛教看板以32吋Spectra™ 6電子紙看板取代傳統紙張衛教海報，提供患者即時資訊，未開診時也能藉由AI雲端因應節慶生成不同圖片，將診間等候區作為數位藝廊展示。
藥房領藥區的13.3吋的移動式電子紙看板，不需連接電源線可自由擺放，藉由提供整合軟硬體設備及資訊顯示系統的服務，讓電子紙可因應不同需求播放多種媒體格式，也能透過無線網路即時傳送，可快速且高效即時更新顯示內容，結合紅絨柱擺放可即時協助現場人員因應排隊情形指引動線，減輕醫護及行政團隊的工作負荷，也整合AI翻譯，提供多語種用藥說明，提供不同語言背景的照護者能更加正確瞭解用藥資訊。
病房區的智慧床邊系統透過彩色電子紙床頭卡串連光田綜合醫院住院E管家系統，可提供醫護人員照護及診療等輔助資訊，患者、照護者及離鄉工作的子女也可自行查詢各項檢查排程、術後注意事項，減少病患、家屬間及照護者的資訊落差。
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