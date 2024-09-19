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距民宅僅60公尺 彰化大城陸域風機環評補正再審

中央社／ 台北19日電

環境部今天審查彰化大城陸域風機環評案，多名居民出席表達反對，主因包括風機多設置魚塭中，其中1戶住家距風機僅60公尺；環委認為離民宅過近影響顯著，建議補充修正再審。

環境部召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫環境影響說明書專案小組初審會議」。

開發單位表示，此案位於彰化縣大城鄉南段海堤，預計將設置4座風力發電機（約17MW），並設地下電纜接至

大城變電所。

多名大城鄉居民出席會議或以電話連線的方式，嚴正表達不願意開發的意見，並指出其中1戶住宅距離風機僅約60公尺；多數當地居民提到風機的眩影、低頻噪音或振動，可能會對鄰近的養鴨場造成影響，對人的心理壓力也很大。

彰化環境保護聯盟指出，英國是依風機高度設安全距離，150公尺高的風機安全距離要3公里；另外，國際研究也以葉片直徑10倍距離進行眩影評估，台灣卻沒有；世界各地都曾發生風機倒塌的案例，應該要有安全距離。

環評委員呼應民眾意見，指出民眾表達與開發單位簡報有明確落差，應確實加強溝通；1、2、3號風機是在魚塭內，但對養殖的影響沒有說明，只有水質監測，並沒有噪音和振動評估。

環委提到，彰化屬於地層下陷的敏感區，若風機傾斜也可能造成危險，且鄰近海堤，若破壞海堤，可能造成海水倒灌。

環委強調，颱風折斷風機是非常有可能的，最近颱風侵襲海南島就有類似的案例，應該要有風險評估，尤其是氣候變遷下的情境。

環委並提及鳥類調查，在報告中評估數量少，但與雷達資料落差非常大；風機也鄰近保安林，卻未清楚敘述影響減輕對策。環委強調，應審慎評估風機設置地點的適宜性，建議此案補充修正再審。

環委並請經濟部以主管機關立場，審慎就此案開發地點適宜性及整體發電效益等，評估開發的必要性。

彰化 環境部 風力發電

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