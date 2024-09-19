氣候變遷水果更難種了！彰化葡萄冬果恐減產逾半 價格看漲

彰化縣是葡萄重要產區，但近年氣候變遷大，尤其葡萄冬果面對氣候忽冷忽熱，更難栽種，導致好吃的冬果大為減產，埔心鄉農會總幹事張旗聞說，最近因天氣炎熱高溫，導致冬果花苞枯萎，預期今年農曆年前後收成的冬果可能產量會不到去年的一半，價格也可能上揚。

埔心鄉農會接獲農民反映葡萄冬果開花期慘遭天氣炎熱高溫影響，許多花苞枯萎，最近生長的幼果也不理想，今天立委謝衣鳯與埔心農會總幹事張旗聞到葡萄田視察。

張旗聞說，彰化葡萄一年會生產冬天和夏天二季的葡萄，冬果約在8月底到9月初開始催芽，最近許多花苞才一出就被曬壞，有時也會建議農民的冬果晚一、二周催芽，但晚做的後來可能又碰上寒流，所以冬果愈來愈難做，許多老農民大多不想做了，目前產量僅剩約三成。

即使葡萄幼果長出來，但一串葡萄至少要50顆以上才有經濟效益，張旗聞說，稀疏的葡萄幼果根本也沒用了，今年的冬果受氣候炎熱影響，至少會減少一半以上，政府農業相關單位應來訪視，檢討如何協助農民因應氣候問題，否則怕葡萄會愈來少、愈貴。

彰化縣葡萄面積約有1200公頃，包括溪湖鎮、大村鄉、埔心鄉、二林鎮等地都是主要產區，其中埔心鄉種植面積約135公頃。

農民說，種葡萄一分地不算人工，施肥、農藥等成本至少要5萬元，以往一分地依品質葡萄可賣約10萬到30萬不等，但今年減產這麼多，可能連成本都不夠了。

謝衣鳯說，葡萄是彰化最重要的農作之一，夏果果粒較大，冬果雖較小，但特別Q甜，以往品質很好，很受消費者喜歡，但近年受氣候高溫、冬天又有寒流等影響，農民面臨的考驗愈來愈大，農業單位應加強研究並輔導農民，耕期要做怎樣的調整，才能讓產量更平穩。

張旗聞說，因應氣候變遷，最好是能做溫室葡萄，但許多葡萄農也難以負擔高額設施費，希望政府能增加補助額度做溫室設施，減輕農民負擔。