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玉山八通關越嶺線西段崩塌阻斷待維修 目前僅開放至雲龍瀑布
秋高氣爽正是登高好時節，特別是玉山國家公園八通關越嶺線西段，更是山友登山健行的熱衷路段，但玉管巡山人員日前發現，目前雲龍瀑布至觀高路段仍有多處崩塌阻斷通行，以八通關越嶺線西段11.6公里處路基崩塌情形最嚴重，雖持續搶修以山友可通行為原則，但預估10月9日前才能全部搶通。
玉山國家公園表示，受颱風凱米影響，八通關越嶺線西段雲龍瀑布至觀高坪間步道受損嚴重，數處大大小小坍方、倒木、路基流失，造成步道阻斷，已持續派員搶修，但該區段地質脆弱且近期天氣不穩，山區幾乎每天都有午後雷陣雨，維修之路困難重重，因此目前僅開放至雲龍瀑布（4公里處）。
玉管處指出，至今尚未開放八通關越嶺線西段、南二段、馬博橫斷等長程路線，原定9月底可搶通開放，因步道修護進度受天氣影響而延遲，目前僅開放至八通關越嶺線西段雲龍瀑布，目前規畫以「山友可通行原則」，預計於10月9日前完成搶通，讓大家能再次通行。
玉管處強調，八通關越嶺線西段東埔至雲龍瀑布步道已排除崩塌可通行，但指標4.3公里處雲龍瀑布至14.7公里處觀高仍有多處阻斷，目前正全力搶修八通關越嶺線西段步道至觀高，想要安排馬博、南二段、八通關越嶺線等長程路線的山友請耐心等待，會持續更新搶修步道進度，
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