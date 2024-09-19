彰化市「七壙」古墓前路口改善 人車更安全不再毛毛的

彰化市八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口位在「七壙」古墓前，平時車流及行人甚多，市公所並計畫興建遊客中心，彰化縣政府工務處最近重新打造路口，取消機慢車道改為分向車流，並納入路口行人動線及延伸至聽竹街，提升整體道路安全。

此一路口又有知名的「七壙」古墓，相傳已有200年歷史，除驚悚傳奇故事外，大家樂盛行時，更有樂迷瘋狂前往「逼明牌」，雖然隨著大家樂沒落而沈寂，「七壙」仍得到整修，平時有民眾前往泡茶聊天，周邊又有熱門的三清宮步道，加上土雞城、素食餐廳林立，還設有自行車驛站，「七壙」逐漸成為旅遊景點。

彰化市公所並規畫「七壙遊客中心」，預定興建一棟三層樓建築，隔著虎崗路與「七壙」相鄰，除有餐飲服務外，還有室內外活動空間，並設有環形步道，可遠眺八卦山及彰化市風景，總經費5425萬元，不過，因原物料上漲，至今已7次流標，目前正辦理第8次招標中。

縣府工務處長林漢斌指出，此一路口是聯接台74甲往彰化市最重要的路口，平時車流量大，更是早晨及傍晚步行者活動路線，因路口複雜，標識及標線不清，容易釀成車禍，為因應未來的發展，因此由縣府列入改造的行人安全路口。

林漢斌表示，此路口在設計時，地方民眾建議改以圓環方式改善，但工務處考量到圓環在上下坡視野，附近又有聽竹街必須要有號誌設施，因此圓環設計不可行，最後決定取消機慢車道改為分向車流，並納入路口行人動線及延伸至聽竹街，最近已完成鋪面及標線標識改善，令人耳目一新，並提高整體道路交通安全環境。