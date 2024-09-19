台中東勢東坑路曾因大雨坍方400多人受困 會勘找解決方法

台中市東勢區東坑路9、11、12.5公里處道路邊坡曾因大雨坍方，400多人和車輛受困，行政院中部辦公室執行長莊競程等人今天和相關單位到場會勘，將請相關單位提供系統性的解決辦法，確保民眾生命財產安全。

行政院中部辦公室執行長莊競程表示，他接獲大雪山休閒農業區理事長紀華陳情，最近下大雨，山區幾處道路坍方，造成東勢區東坑路9、11、12.5公里處邊坡土石坍方，車輛行經險象環生。

莊競程今天邀集農業部林業及自然保育署台中分署、農村發展及水土保持署台中分署，台中市政府東勢區公所、和平區公所，東勢警分局、和平分局到場會勘，查看當地土石滑落，造成邊坡排水溝堵塞情形，希望儘速整治改善，保障民眾通行安全。

大雪山休閒農業區理事長紀華表示，台中市東勢區東坑路9、11、12.5公里處，今年9月7日下午5點多因強降雨下了一個多小時，造成土石崩塌，400多人及數十車輛無法通行，受困4個多小時，經過兩小時的搶修才通行。

當天只搶通道路，沒有改善造成土石流的原因，最近遇下大雨，所有的水、砂石、泥漿都流到路面，非常危險，甚至造成很多用路人摔車意外，因野溪的水路源頭塞住必須清除，紀華呼籲相關單位協助處理，提供民眾一條安全回家的路。

莊競程表示，今天會勘要找出造成山路泥流的因素，是否邊坡土石鬆動，加上排水溝問題造成沖刷至山路上，要確保邊坡水保完整及排水溝暢通才可能避免再次發生泥流沖刷至山路中，造成交通危險或中斷的狀況。

林業及自然保育署台中分署秘書吳貞純指出，大雪山林道10公里處排水問題，台中分署將再請專業規劃設計公司評估現地環境後，加強或改善；大雪山林道11公里沿線上邊坡崩塌地屬國有財產署土地，台中分署將取得國產署同意後，以生態工法方式改善。

農村水保署台中分署代表說，大雪山林道9公里林道邊坡上方疑似有開發情形，屬水保義務人權責部分建議由台中市政府水利局釐清。

台中市議員曾朝榮表示，他也曾接到陳情，2023年8月，東坑路7.5公里附近一處產業道路，因大雨導致邊坡土石鬆落，道路出現一個約寬2公尺、長3公尺的大坑洞；東坑路11.8公里處也發生邊坡土石坍方，阻礙道路通行，影響行車安全，改善土石沖刷，刻不容緩，他希望加速改善進度，確保民眾生命財產安全。