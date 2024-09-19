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台中據點運動會10月登場 116社區1300長輩參與

中央社／ 台中19日電

台中市社區據點已逾500處，服務超過5萬名長輩，台中市府社會局今天宣布，台中據點運動會將於10月登場，共有116處社區據點、1300名長輩參加健走接力賽等4個項目。

台中市政府社會局上午在市府舉辦據點運動會賽前記者會，社會局長廖靜芝與東英社區照顧關懷據點組成的環保打擊樂隊，一起為參賽長輩加油打氣，還親自下場體驗其中的比賽項目匹克球。

廖靜芝在會中表示，台中市社區據點已逾500處，服務5萬多名長輩，據點運動會今年是第3年舉辦，有健走接力賽、匹克球、弓箭拔河及地板滾球4個比賽項目，今年有116處據點、1300名長輩參加，透過符合長輩體能的多樣運動體驗，增加長輩肌耐力，促進團隊合作。

84歲選手代表黃阿嬤是來自東區東英據點，因這次活動接觸到地板滾球，她說，地板滾球很有趣，喜歡和大家打球的氛圍，地板滾球不只動到身體，還須與隊員討論如何應對策略運用腦力，大家都學到技巧。

來自后里區元極舞協會的78歲洪劉阿嬤及73歲黃阿嬤，膝蓋及髖關節都曾受傷，到了據點活動後，逐漸恢復肌力，這次報名匹克球，沒想到有一天能夠成為選手。

西屯區協和據點的73歲賴阿公表示，這次參加射箭課程，感覺自己好像奧運選手一樣，練習時訓練眼力、肌力及協調力，迫不及待準備上場。

社會局指出，各項預賽分別於10月1日到4日舉行，總決賽及健走接力賽於10月19日在台中市立台中特殊教育學校登場。

台中市 運動 長輩

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