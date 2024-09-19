影／2024台中樂器節將在后里馬場 樂器演奏比賽總獎金30萬

2024台中樂器節下月5、6日將在后里馬場舉辦，安排千人齊奏，將有多種樂器合奏盛況，樂器演奏比賽總獎金30萬，邀請各界樂器好手參賽。

台中市政府文化局今天在市府陽明大樓舉行「2024台中樂器節」記者會，邀請后里星光薩克斯風樂團的高音、中音、次中音薩克斯風三位樂手，及飛翔樂團的小提琴手、吉他手、長笛手、烏克麗麗手和大提琴手共同合奏，文化局長陳佳君宣布台中樂器節將在10月5、6日在后里馬場盛大登場，以「歡樂CHILL PARTY」為主題。

台中樂器節今年是第19屆，陳佳君表示，希望透過樂器節匯聚全台傑出樂手和潛力新秀參與演出，支持藝文團隊和在地產業的發展，讓更多民眾享受精采豐富的音樂饗宴。

5、6日活動期間，邀請台中多所在地學校的音樂精英及特色樂團進行表演，也安排「愛秀舞台」鼓勵在地樂團展示風采；5日將舉行壯觀的「樂器大匯演」，號召近千位樂手同台演奏開幕曲，另有各界好手角逐30萬元總獎金的「樂器演奏比賽」決賽。

活動現場設置樂器派對市集，展出樂器師傅們巧手打造的各式樂器，安排彩繪陶笛DIY體驗等活動，現場消費滿額可參與好禮摸彩。

台中市文化局表示，台中后里在全盛時期佔據全球三分之一的薩克斯風產量，成為樂器生產重地，市府為推廣在地文化與產業，每年持續舉辦臺中樂器節及樂器比賽，2011年創下1432人齊奏薩克斯風的金氏世界紀錄，除了薩克斯風，后里的爵士鼓和長笛也在樂器產業中扮演重要角色。