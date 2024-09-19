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台中大雅中山北路雨水下水道工程明年4月完工 改善淹水問題

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天和相關單位視察台中大雅中山北路雨水下水道工程，明年完工可改善淹水問題。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和相關單位視察台中大雅中山北路雨水下水道工程，明年完工可改善淹水問題。記者游振昇／攝影

台中市大雅區文雅里中山北路沿線地勢低窪無雨水下水道系統，逢大雨容易淹水，市府規劃中山北路興建雨水下水道工程，立委楊瓊瓔協助爭取前瞻基礎建設水環境水與安全建設計畫4100萬元，中央補助2530萬元辦理「大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程」，今年6月開工，預計明年4月完工。

立委楊瓊瓔今天和大雅區文雅里里長劉亦銘到「大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程」視察工程進度。

楊瓊瓔表示，市府重視都市排水系統建設，積極向內政部營建署爭取各區雨水下水道及排水系統的建設經費，陸續發包；楊瓊瓔說，大雅區中山北路一帶排水問題已存在許久，她努力很久，不斷要求營建署盡快補助，也邀請營建署會勘，最後總算同意補助，現已動工，希望能趕緊完工，讓淹水問題早日改善。

大雅區中山北路B4幹線雨水下水道系統將在中山北路埋設雨水管涵650公尺，分2期施作，第一期工程施作1350mm管涵，長度153M、1200m管涵，長度238M、雨水連接井8座，周邊地表逕流雨水可以經由雨水下水道工程系統排入大雅排水，解決當地淹水問題。

楊瓊瓔表示，雨水下水道主要施作於道路底下，這些建設都在地下，一般人看不見，也不瞭解市府及民代的努力，她今天視察施工中的箱涵，要讓大家瞭解市府不只是做大家看得到的建設，也很努力推動大家看不到的基礎建設。

為降低施工產生交通影響，工程採分段開挖施工，每天上下班尖峰時段指派義交人員指揮，楊瓊瓔請市民體諒及配合，水利局已於今年6月17日開工前一周發放工程宣導單給周邊民眾，6月18日於工區範圍內設置固定式工程告示牌。

文雅里長劉亦銘表示，里民都很期待這座下水道，文雅里中山北路缺乏雨水下水道系統，在颱風豪雨期間無法有效排水，經常宣洩不及，影響居民生活，很需要這座雨水下水道箱涵改善淹水情形。

立委楊瓊瓔今天和相關單位視察台中大雅中山北路雨水下水道工程，明年完工可改善淹水問題。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和相關單位視察台中大雅中山北路雨水下水道工程，明年完工可改善淹水問題。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和相關單位視察台中大雅中山北路雨水下水道工程，明年完工可改善淹水問題。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和相關單位視察台中大雅中山北路雨水下水道工程，明年完工可改善淹水問題。記者游振昇／攝影

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