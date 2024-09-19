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彰化縣王惠美率團訪英 以萬人健檢基礎建立縣民大數據

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（2排左5）率團參訪英國，拜訪國際知名的流行病學家理查‧ 佩托爵士（2排左5），促進雙方合作。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（2排左5）率團參訪英國，拜訪國際知名的流行病學家理查‧ 佩托爵士（2排左5），促進雙方合作。圖／縣府提供

彰化縣自2005年起推廣萬人健檢，已累積23萬人次，除早期發現早期治療外，未來可建立生物醫學大數據資料庫的基礎，發展精準公衛。縣長王惠美昨天率團拜訪英國血清銀行及流行病學專家，希望對彰化縣推動癌症早期篩檢及AI大規模流行病數據分析發揮助益。

王惠美率領代表團到英國參訪，首站由衛生局長葉彥伯陪同，拜訪了英國血清銀行創辦人執行長羅利．柯林斯爵士教授，並前往牛津大學與全球知名流行病學專家理查．佩托爵士教授會晤，了解生物醫學大數據管理的創新模式，並深入探討癌症預防及控制的國際最新研究趨勢。

彰化縣衛生局表示，英國血清銀行（UK BioBank）是全世界第一個也是最成功的血清銀行計畫，迄今已有50萬名英國民眾參與，全世界規模最大。自2006年以來，藉由參與者的血液、尿液、唾液樣本及生活行為特性資料，整合成大數據，幫助科學家更深入地了解疾病的發展過程。大數據可供全球經申請核准的研究人員使用，進行與公共健康有關的研究，從而推動醫學進步。

至於理查‧ 佩托爵士教授是國際知名的流行病學家，專長於癌症與慢性疾病研究，並對全球公共衛生有重大貢獻，特別在癌症預防與控制方面影響深遠，他的研究著重於揭示吸菸、飲食、環境等風險因素與癌症之間的關聯，他開創了統合分析方法，對臨床試驗和流行病學的統合分析和實證醫學以及對全球癌症防治策略產生深遠影響。

王惠美指出，彰化縣推廣萬人健檢活動近20年，每年4月至9月間在各鄉鎮市巡迴舉辦，到今年已有近23萬人次受檢，40至69歲全民參與率已達近3成，彰化縣四癌篩檢率（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌）位居非六都城市第一名。專家分析，比較參加萬人健檢和沒參加的民眾，許多參加者早期發現疾病早期治療，同時經由健檢的衛教提高健康識能，平均壽命得以延長近1年。

王惠美表示，這些癌症篩檢的資料都可以建立資料庫，提供國內外公共衛生和醫藥學者進行更深入的研究，她將要求衛生局儘速建立縣民健康數據資料庫，整合各種篩檢資料，早日開放供學者研究，找出和縣民健康有關的因素，提早進行各種防範措施，提升縣民的健康。

彰化縣長王惠美（左3）率團出訪英國，首站拜訪英國血清銀行創辦人羅利‧柯林斯爵士（右2），促進雙方合作，並贈送紀念品。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（左3）率團出訪英國，首站拜訪英國血清銀行創辦人羅利‧柯林斯爵士（右2），促進雙方合作，並贈送紀念品。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（右2）率團參訪英國，拜訪國際知名的流行病學家理查‧ 佩托爵士（右1），促進雙方合作。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（右2）率團參訪英國，拜訪國際知名的流行病學家理查‧ 佩托爵士（右1），促進雙方合作。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（左1）率團出訪英國，首站拜訪英國血清銀行創辦人羅利．柯林斯爵士（右2），促進雙方合作。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（左1）率團出訪英國，首站拜訪英國血清銀行創辦人羅利．柯林斯爵士（右2），促進雙方合作。圖／縣府提供

健檢 王惠美 衛生局

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