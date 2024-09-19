南投台大梅峰農場 3特有種鳳仙花競艷

鳳仙花品種眾多，台灣特有種僅有棣慕華鳳仙花、黃花鳳仙花及紫花鳳仙花3種，其中棣慕華鳳仙花被列入易危稀有等級，南投縣台大梅峰農場引進復育有成，最近開花至雙十節，想一睹棣慕華鳳仙花的民眾，可預約參觀。

台大梅峰農場為台大生物資源暨農學院附設山地實驗農場，是國內自然資源調查研究、造林復育及原生植物標本蒐集保存重要據點，因位在仁愛鄉海拔2100公尺梅峰，環境合宜，前副場長蔡牧起任內從觀霧地區移植棣慕華鳳仙花，協助復育。

梅峰農場表示，鳳仙花隨處可見，但多是從國外引進，已適應台灣低海拔環境的「非洲鳳仙花」。而台灣原生種僅棣慕華鳳仙花、黃花鳳仙花及紫花鳳仙花，其中棣慕華鳳仙花曾一度瀕危。

棣慕華鳳仙花早期僅限於新竹五峰、苗栗泰安交界、海拔達2千公尺的觀霧地區，因族群小一度被列入瀕危稀有等級，被雪霸國家公園列為第一優先的保育類植物。

台大梅峰農場異地復育，棣慕華鳳仙花族群擴大，繁殖狀況良好，已從瀕危降到「易危」等級，而其夏秋季開花，花期預估至雙十節，現正與黃花鳳仙花、紫花鳳仙花爭艷，有興趣可揪團10人以上7天前預約參觀。