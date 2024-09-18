地圖驚見金城武高中、不藝術高中 彰化多校名稱遭惡搞亂改…警方調查中
彰化縣多所學校在Google Maps的校名近日陸續被惡意竄改，包括秀水高工被改成「秀水高級戰爭工業職業學校」、精誠中學被改成「金城武高中」，雖許多學校下午已恢復正常，彰化縣警局刑警大隊科技偵查隊仍主動展開調查，要揪出惡搞者。
今天民眾上Google Maps在查導航等資料時，竟發現許多彰化學校似乎被駭客惡搞亂改校名，被改名的還有彰化藝術高中被改成「彰化不藝術高中」，彰化高商改成「彰化高級拔草職業學校」，員林高中改成「員林低能中學」、員林農工被改為「員林高級農工職業學校健身房」、崇實高工被改成「員林咒術高級職業學校」。
彰化縣警局刑警大隊科技偵查隊已主動向彰化地檢署函報此事，刑大並通知各警分局連絡各校是否要對惡作劇者提告妨害名譽，多數學校的校名下午已恢復正常，少數學校到傍晚仍未獲更正，警方已進行調查中。
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