影／鹿港隱藏版蛋黃酥打出口碑 五寶爸為兒女和浪浪開發文創商品

彰化縣鹿港鎮隱藏版美味蛋黃酥「新口味食品行」第二代老闆王裕誠夫婦近年開發許多蛋黃酥文創商品，不僅和知名食品模型老師郭志忠開發大型蛋黃酥模型，讓民眾拍可愛網美照，甚至還免費提供「蛋黃酥新生療癒盒」給今年中秋節出生的新生兒，包括可愛的蛋黃酥抱枕和圍兜等，「要讓蛋黃酥，不只是蛋黃酥」。

王裕誠的父親所做的蛋黃酥師承彰化名店，在鹿港頂番婆開業卅多年，他一直覺得父親做的蛋黃酥這麼好吃，一定要發揚光大，他們所做的在地隱藏版蛋黃酥其實近年已成為在地內行人的首選，今年更在鹿港市區再展店為台式蛋黃酥下午茶專門店，希望讓台灣蛋黃酥走出新格局。

而最近新口味也致力於開發文創商品，王裕誠說，現代人很喜歡打卡拍美照，所以他們特別南下高雄跟知名的食品模型老師郭志忠訂了大型蛋黃酥和綠豆椪模型，可以讓家長帶著小朋友一次拍個夠。

郭志忠說，王裕誠希望能把蛋黃酥模型做成他們的酥皮特色，有別於一般蛋黃酥光亮的表皮，所以上色的層次工序更多，需一層層堆疊出層次感，都考驗上色功力，不論蛋黃、紅豆、蛋黃酥的小裂痕、及芝蔴都做得栩栩如生，讓人都快忍不住想咬一口。

五寶爸的王裕誠和妻子老鳳婷很喜歡小孩，七年級的他們一連生下五寶，老鳳婷說，因為小兒子出生時他們不只用蛋黃酥做彌月禮，也用蛋黃酥意象設計彌月小卡，後來還做了蛋黃酥抱枕給女兒，最近更跨界與玩具業者開發了蛋黃酥造型的微型積木，都是女兒喜歡的。

老鳳婷笑說，他們想要蛋黃酥不只是蛋黃酥，因為做蛋黃酥產能有限，先前還曾因消費者排隊仍買不到蛋黃酥，他們只得改為網路訂購，後來又想，若消費者買不到蛋黃酥時，也可改買蛋黃酥抱枕，不只吃蛋黃酥療癒，抱著、看著可愛的蛋黃酥抱枕也很療癒。

以往新口味曾贊助蛋黃酥做為捐血贈品，今年他們還設計了結合蛋黃酥與貓咪和狗狗的line圖貼，收益將全數捐給流浪動物團體，也與在地知名嬰幼品牌推出價值三千元的新口味「蛋黃酥新生療癒盒」，除了有蛋黃酥、還有「喜福寶寶圍兜、抱枕、杯墊、蛋黃酥造型鑰匙圈等，而且限量一百份免費送，只要家中有今年中秋節出生的新生兒，家長加入新口味食品行官方LINE好友，填表及出生證明即可獲得充滿祝福的「蛋黃酥新生療癒盒」。