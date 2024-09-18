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全沒了！合歡山周遭停車陸續實施收費 僅存免費停車場鳶峰也將收費

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府管轄的鳶峰遊客中心停車場目前仍能免費停車，但委外業者已在規畫實施收費。圖／合歡山暗空公園鳶峰遊客中心提供
南投縣政府管轄的鳶峰遊客中心停車場目前仍能免費停車，但委外業者已在規畫實施收費。圖／合歡山暗空公園鳶峰遊客中心提供

合歡山是熱門景點，為提高當地停車周轉率，昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等停車場於今年4月起陸續實施收費，近期再傳出，碩果僅存仍免費的鳶峰停車場也將收費，遊客關注。縣府表示，停車場已委外管理，並證實業者確有收費意願。

合歡山平時能看日出、觀星、晀山景，春能賞花，冬追雪，不分四季都吸引大批人車，但因過去因當地停車格有限，且不收費，常遭長期占用，一位難求，更衍生違規停車、塞車等交通亂象，並基於使用者付費原則，管理單位陸續實施收費。

而合歡山地區有5處停車場，分別由林業署南投分署轄管的昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場，太魯閣國家公園管理處所轄的小風口停車場，及南投縣政府管轄的鳶峰遊客中心停車場，而前3處已於今年4月開始收費，小風口於7月實施。

位在合歡山國際暗空公園旁的鳶峰遊客中心停車場，成了合歡山地區碩果僅存仍免費的停車場，約有30個停車格，可停放中型巴士與自小客車。沒想到，近期傳出該停車場也將跟進收費，引發遊客關注。

縣府觀光處表示，鳶峰遊客中心已委外經營管理，契約內容涵蓋停車場管理維護事宜，而業者確實有收費的意願與計畫，但有關收費時段、收費金額、繳費方式、實施期程等細部項目，仍待業者提交相關計畫書，經審議通過後才能確定。

觀光處也提到，由於該停車場屬暗空公園範圍，後續將加以評估，並嚴格審查停車場標誌、車牌辨識系統減光等問題，避免光害影響合歡山暗空公園的觀星品質。

南投縣政府管轄的鳶峰遊客中心停車場目前仍能免費停車，但委外業者已在規畫實施收費。圖／合歡山暗空公園鳶峰遊客中心提供
南投縣政府管轄的鳶峰遊客中心停車場目前仍能免費停車，但委外業者已在規畫實施收費。圖／合歡山暗空公園鳶峰遊客中心提供

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